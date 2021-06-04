https://ria.ru/20210604/putin-1735552010.html
Бизнес на ПМЭФ ждет от Путина сигналы, заявил Песков
Бизнес на ПМЭФ ждет от Путина сигналы, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2021
Бизнес на ПМЭФ ждет от Путина сигналы, заявил Песков
Бизнес ждет сигналов от президента России Владимира Путина в его выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), как правило, президент... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:18
2021-06-04T09:18
2021-06-04T10:07
владимир путин
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бизнес ждет сигналов от президента России Владимира Путина в его выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), как правило, президент удовлетворяет подобные ожидания, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина запланировано на 14.00 мск в пятницу."Конечно, все ждут каких-то сигналов для бизнеса, будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний. Действительно, такие сигналы сейчас востребованы. И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", - сказал Песков в эфире Первого канала.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735550371.html
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владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика