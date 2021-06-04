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ПСБ: механизм зонтичных поручительств будет востребован микробизнесом
ПСБ: механизм зонтичных поручительств будет востребован микробизнесом - РИА Новости, 04.06.2021
ПСБ: механизм зонтичных поручительств будет востребован микробизнесом
Зонтичное предоставление поручительства при кредитовании будет особенно востребовано микробизнесом, считает старший вице-президент - директор дирекции цифрового РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:36
2021-06-04T22:36
петербургский международный экономический форум
россия
корпорация мсп
псб (банк псб)
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Зонтичное предоставление поручительства при кредитовании будет особенно востребовано микробизнесом, считает старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2021 заявил, что в этом году в России будет запущен новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании - это зонтичное предоставление поручительств, которое позволит предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года. Он отметил, что Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути, возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным."ПСБ приветствует решение о создании нового механизма поддержки кредитования бизнеса через поручительство "Корпорации МСП". Согласно нашему ежемесячному исследованию - Индексу RSBI, среди поданных в апреле кредитных заявок доля отказов микробизнесу составляла 62%. По нашим оценкам, после запуска нового механизма поддержки предпринимателей, количество компаний, получивших отказ в кредитовании, сократится в два раза", - цитируется Чернощекин в сообщении банка.По его словам, ПСБ сам много раз озвучивал эту инициативу на различных дискуссионных площадках."Мы неоднократно предлагали эту инициативу на различных дискуссионных площадках: по нашему мнению, реализация портфельного поручительства для бизнеса повысит доступ небольших предприятий к банковскому финансированию, поэтому ПСБ принимает активное участие в подготовке к запуску нового механизма поддержки предпринимателей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ПСБ.
https://ria.ru/20210604/kredity-1735630716.html
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россия, корпорация мсп, псб (банк псб), петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика

ПСБ: механизм зонтичных поручительств будет востребован микробизнесом

22:36 04.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ПСБСтарший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин
Старший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ПСБ
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Зонтичное предоставление поручительства при кредитовании будет особенно востребовано микробизнесом, считает старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2021 заявил, что в этом году в России будет запущен новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании - это зонтичное предоставление поручительств, которое позволит предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года. Он отметил, что Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути, возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным.
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"ПСБ приветствует решение о создании нового механизма поддержки кредитования бизнеса через поручительство "Корпорации МСП". Согласно нашему ежемесячному исследованию - Индексу RSBI, среди поданных в апреле кредитных заявок доля отказов микробизнесу составляла 62%. По нашим оценкам, после запуска нового механизма поддержки предпринимателей, количество компаний, получивших отказ в кредитовании, сократится в два раза", - цитируется Чернощекин в сообщении банка.
По его словам, ПСБ сам много раз озвучивал эту инициативу на различных дискуссионных площадках.
"Мы неоднократно предлагали эту инициативу на различных дискуссионных площадках: по нашему мнению, реализация портфельного поручительства для бизнеса повысит доступ небольших предприятий к банковскому финансированию, поэтому ПСБ принимает активное участие в подготовке к запуску нового механизма поддержки предпринимателей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ПСБ.
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2 июня, 04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумРоссияКорпорация МСППСБ (Банк ПСБ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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