https://ria.ru/20210604/psb-1735732854.html

ПСБ: механизм зонтичных поручительств будет востребован микробизнесом

ПСБ: механизм зонтичных поручительств будет востребован микробизнесом - РИА Новости, 04.06.2021

ПСБ: механизм зонтичных поручительств будет востребован микробизнесом

Зонтичное предоставление поручительства при кредитовании будет особенно востребовано микробизнесом, считает старший вице-президент - директор дирекции цифрового РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:36

2021-06-04T22:36

2021-06-04T22:36

петербургский международный экономический форум

россия

корпорация мсп

псб (банк псб)

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Зонтичное предоставление поручительства при кредитовании будет особенно востребовано микробизнесом, считает старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2021 заявил, что в этом году в России будет запущен новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании - это зонтичное предоставление поручительств, которое позволит предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года. Он отметил, что Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути, возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным."ПСБ приветствует решение о создании нового механизма поддержки кредитования бизнеса через поручительство "Корпорации МСП". Согласно нашему ежемесячному исследованию - Индексу RSBI, среди поданных в апреле кредитных заявок доля отказов микробизнесу составляла 62%. По нашим оценкам, после запуска нового механизма поддержки предпринимателей, количество компаний, получивших отказ в кредитовании, сократится в два раза", - цитируется Чернощекин в сообщении банка.По его словам, ПСБ сам много раз озвучивал эту инициативу на различных дискуссионных площадках."Мы неоднократно предлагали эту инициативу на различных дискуссионных площадках: по нашему мнению, реализация портфельного поручительства для бизнеса повысит доступ небольших предприятий к банковскому финансированию, поэтому ПСБ принимает активное участие в подготовке к запуску нового механизма поддержки предпринимателей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ПСБ.

https://ria.ru/20210604/kredity-1735630716.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, корпорация мсп, псб (банк псб), петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, экономика