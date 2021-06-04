https://ria.ru/20210604/protestuyuschie-1735692580.html
Путин сравнил реакцию на задержание протестующих в США и Белоруссии
Путин сравнил реакцию на задержание протестующих в США и Белоруссии - РИА Новости, 04.06.2021
Путин сравнил реакцию на задержание протестующих в США и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает, почему схожие ситуации в Белоруссии и США с задержанием протестующих оцениваются по-разному, нужно... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:58
2021-06-04T17:58
2021-06-04T18:19
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
белоруссия
сша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает, почему схожие ситуации в Белоруссии и США с задержанием протестующих оцениваются по-разному, нужно избавиться от двойных стандартов."В той же Белоруссии много проблем внутренних, мы хотим занимать нейтральную позицию. Это дело белорусского народа. Но там все это оценивается в одном свете и ключе, а в Штатах то же самое, но в другом. Двойные стандарты - от этого надо избавиться", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Говорят, допустим, в России правоохранители жестко ведут себя в процессе каких-то там акций уличных, а то, что в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям, гибнут люди на улице, водометы применяют, слезоточивый газ - это нормально?"- отметил президент РФ.Путин напомнил, что после президентских выборов в США часть людей была недовольна и протестующие зашли в конгресс."Хорошо это или плохо - в этом ничего хорошего нет, но это же не просто грабители или погромщики, люди пришли с политическими требованиями... Задержано было 450 человек, все они находятся под уголовным преследованием... 31 из них до сих пор находится под арестом, на основании чего? Кто-нибудь нас информирует об этом? Нет. А речь идет о политике, многим из них предъявлены очень жесткие обвинения, связанные чуть ли не с попыткой государственного переворота", - добавил он.Он рассказал, как разговаривал с одним из партнеров на тему событий в Белоруссии. "Я ему говорю: у вас как там, ничего, это можно? Речь шла о Белоруссии. Он мне отвечает: "Но мы же демократическая страна". Вы понимаете, это же смешно. Резиновая пуля выбивает глаз, пострадавшему надо сказать: "Ну, ничего, это же демократическая резиновая пуля! Потерпите!". Людям же от этого не легче. Нужны общие стандарты, подходы, оценки, единообразно понимаемые, можно ли это сделать", - сказал Путин.При этом он отметил, что маловероятно использование единообразных оценок событий в современном мире, но "стремиться к этому нужно".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/putin-1735685764.html
https://ria.ru/20210604/putin-1735682768.html
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“Демократическая резиновая пуля” – Путин о двойных стандартах Запада в оценке пресечения митингов
“Демократическая резиновая пуля” – Путин о двойных стандартах Запада в оценке пресечения митингов
2021-06-04T17:58
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, белоруссия, сша, в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что не понимает, почему схожие ситуации в Белоруссии
и США
с задержанием протестующих оцениваются по-разному, нужно избавиться от двойных стандартов.
"В той же Белоруссии много проблем внутренних, мы хотим занимать нейтральную позицию. Это дело белорусского народа. Но там все это оценивается в одном свете и ключе, а в Штатах то же самое, но в другом. Двойные стандарты - от этого надо избавиться", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ
.
"Говорят, допустим, в России
правоохранители жестко ведут себя в процессе каких-то там акций уличных, а то, что в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям, гибнут люди на улице, водометы применяют, слезоточивый газ - это нормально?"- отметил президент РФ.
Путин напомнил, что после президентских выборов в США часть людей была недовольна и протестующие зашли в конгресс.
"Хорошо это или плохо - в этом ничего хорошего нет, но это же не просто грабители или погромщики, люди пришли с политическими требованиями... Задержано было 450 человек, все они находятся под уголовным преследованием... 31 из них до сих пор находится под арестом, на основании чего? Кто-нибудь нас информирует об этом? Нет. А речь идет о политике, многим из них предъявлены очень жесткие обвинения, связанные чуть ли не с попыткой государственного переворота", - добавил он.
Он рассказал, как разговаривал с одним из партнеров на тему событий в Белоруссии. "Я ему говорю: у вас как там, ничего, это можно? Речь шла о Белоруссии. Он мне отвечает: "Но мы же демократическая страна". Вы понимаете, это же смешно. Резиновая пуля выбивает глаз, пострадавшему надо сказать: "Ну, ничего, это же демократическая резиновая пуля! Потерпите!". Людям же от этого не легче. Нужны общие стандарты, подходы, оценки, единообразно понимаемые, можно ли это сделать", - сказал Путин.
При этом он отметил, что маловероятно использование единообразных оценок событий в современном мире, но "стремиться к этому нужно".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.