https://ria.ru/20210604/protasevich-1735647755.html

Протасевич обеспечивал транзит желающих воевать в Донбассе, заявили в ЛНР

Протасевич обеспечивал транзит желающих воевать в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.06.2021

Протасевич обеспечивал транзит желающих воевать в Донбассе, заявили в ЛНР

Через основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича проходил транзит граждан, желающих повоевать в Донбассе на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:31

2021-06-04T15:31

2021-06-04T15:42

роман протасевич

кгб белоруссии

украина

задержание основателя telegram-канала nexta

народная милиция лнр

донбасс

белоруссия

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Через основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича проходил транзит граждан, желающих повоевать в Донбассе на стороне Киева, заявил в пятницу офицер Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и "повоевать" на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов", - заявил Филипоненко.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html

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