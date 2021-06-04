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Протасевич обеспечивал транзит желающих воевать в Донбассе, заявили в ЛНР
Протасевич обеспечивал транзит желающих воевать в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.06.2021
Протасевич обеспечивал транзит желающих воевать в Донбассе, заявили в ЛНР
Через основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича проходил транзит граждан, желающих повоевать в Донбассе на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:31
2021-06-04T15:42
роман протасевич
кгб белоруссии
украина
задержание основателя telegram-канала nexta
народная милиция лнр
донбасс
белоруссия
в мире
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Через основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича проходил транзит граждан, желающих повоевать в Донбассе на стороне Киева, заявил в пятницу офицер Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и "повоевать" на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов", - заявил Филипоненко.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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роман протасевич, кгб белоруссии, украина, задержание основателя telegram-канала nexta, народная милиция лнр, донбасс, белоруссия, в мире

Протасевич обеспечивал транзит желающих воевать в Донбассе, заявили в ЛНР

15:31 04.06.2021 (обновлено: 15:42 04.06.2021)
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© REUTERS / Stringer
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Через основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича проходил транзит граждан, желающих повоевать в Донбассе на стороне Киева, заявил в пятницу офицер Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и "повоевать" на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов", - заявил Филипоненко.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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Роман ПротасевичКГБ БелоруссииУкраинаЗадержание основателя Telegram-канала NextaНародная милиция ЛНРДонбассБелоруссияВ мире
 
 
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