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Липецкая область
https://ria.ru/20210604/proekty-1735650890.html
Группа "Черкизово" планирует реализовать новые проекты в Липецкой области
Группа "Черкизово" планирует реализовать новые проекты в Липецкой области - РИА Новости, 04.06.2021
Группа "Черкизово" планирует реализовать новые проекты в Липецкой области
Группа "Черкизово" инвестирует в новые проекты в Липецкой области 22,5 миллиарда рублей, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Игорь Артамонов и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:41
2021-06-04T15:41
липецкая область
игорь артамонов
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Группа "Черкизово" инвестирует в новые проекты в Липецкой области 22,5 миллиарда рублей, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Игорь Артамонов и генеральный директор группы Сергей Михайлов в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации. "Аграрный сектор Липецкой области привлекателен для инвесторов. Мы в свою очередь заинтересованы в развитии высокотехнологичного и экологичного производства, в создании рабочих мест на селе и обеспечении достойной оплаты труда", — сказал глава региона Игорь Артамонов.Инвесторы планируют направить 7,5 миллиарда рублей на строительство шести птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров, 8 миллиардов рублей — на строительство четырёх свинокомплексов. Также в Липецкой области будут построены комбикормовый завод мощностью 130 тонн в час и вторая очередь зернохранилища силосного типа (мощность единовременного хранения составит 220 тысяч тонн). Инвестиции в эти проекты составят 3,5 миллиарда и 2 миллиарда рублей соответственно.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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игорь артамонов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф

Группа "Черкизово" планирует реализовать новые проекты в Липецкой области

15:41 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Группа "Черкизово" инвестирует в новые проекты в Липецкой области 22,5 миллиарда рублей, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Игорь Артамонов и генеральный директор группы Сергей Михайлов в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации.
"Аграрный сектор Липецкой области привлекателен для инвесторов. Мы в свою очередь заинтересованы в развитии высокотехнологичного и экологичного производства, в создании рабочих мест на селе и обеспечении достойной оплаты труда", — сказал глава региона Игорь Артамонов.
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Вчера, 14:18Липецкая область
Металлургический машиностроительный комплекс создадут в Липецке
Инвесторы планируют направить 7,5 миллиарда рублей на строительство шести птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров, 8 миллиардов рублей — на строительство четырёх свинокомплексов. Также в Липецкой области будут построены комбикормовый завод мощностью 130 тонн в час и вторая очередь зернохранилища силосного типа (мощность единовременного хранения составит 220 тысяч тонн). Инвестиции в эти проекты составят 3,5 миллиарда и 2 миллиарда рублей соответственно.
Артамонов отметил, что реализация новых проектов позволит создать в Липецкой области более 400 новых рабочих мест. Сейчас в регионе на предприятиях группы "Черкизово" работают почти 4 тысячи человек. Объём инвестиций компании в агропромышленный комплекс Липецкой области за 2020 год составил 2,2 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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