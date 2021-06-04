Группа "Черкизово" планирует реализовать новые проекты в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Группа "Черкизово" инвестирует в новые проекты в Липецкой области 22,5 миллиарда рублей, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Игорь Артамонов и генеральный директор группы Сергей Михайлов в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации.
"Аграрный сектор Липецкой области привлекателен для инвесторов. Мы в свою очередь заинтересованы в развитии высокотехнологичного и экологичного производства, в создании рабочих мест на селе и обеспечении достойной оплаты труда", — сказал глава региона Игорь Артамонов.
Инвесторы планируют направить 7,5 миллиарда рублей на строительство шести птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров, 8 миллиардов рублей — на строительство четырёх свинокомплексов. Также в Липецкой области будут построены комбикормовый завод мощностью 130 тонн в час и вторая очередь зернохранилища силосного типа (мощность единовременного хранения составит 220 тысяч тонн). Инвестиции в эти проекты составят 3,5 миллиарда и 2 миллиарда рублей соответственно.
Артамонов отметил, что реализация новых проектов позволит создать в Липецкой области более 400 новых рабочих мест. Сейчас в регионе на предприятиях группы "Черкизово" работают почти 4 тысячи человек. Объём инвестиций компании в агропромышленный комплекс Липецкой области за 2020 год составил 2,2 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.