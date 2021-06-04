https://ria.ru/20210604/proekty-1735650890.html

Группа "Черкизово" планирует реализовать новые проекты в Липецкой области

Группа "Черкизово" планирует реализовать новые проекты в Липецкой области - РИА Новости, 04.06.2021

Группа "Черкизово" планирует реализовать новые проекты в Липецкой области

Группа "Черкизово" инвестирует в новые проекты в Липецкой области 22,5 миллиарда рублей, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Игорь Артамонов и... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:41

2021-06-04T15:41

2021-06-04T15:41

липецкая область

игорь артамонов

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ЛИПЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Группа "Черкизово" инвестирует в новые проекты в Липецкой области 22,5 миллиарда рублей, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Игорь Артамонов и генеральный директор группы Сергей Михайлов в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации. "Аграрный сектор Липецкой области привлекателен для инвесторов. Мы в свою очередь заинтересованы в развитии высокотехнологичного и экологичного производства, в создании рабочих мест на селе и обеспечении достойной оплаты труда", — сказал глава региона Игорь Артамонов.Инвесторы планируют направить 7,5 миллиарда рублей на строительство шести птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров, 8 миллиардов рублей — на строительство четырёх свинокомплексов. Также в Липецкой области будут построены комбикормовый завод мощностью 130 тонн в час и вторая очередь зернохранилища силосного типа (мощность единовременного хранения составит 220 тысяч тонн). Инвестиции в эти проекты составят 3,5 миллиарда и 2 миллиарда рублей соответственно.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/lipetsk-1735434024.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф