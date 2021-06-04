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Путин призвал россиян привиться от коронавируса
Путин призвал россиян привиться от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021
Путин призвал россиян привиться от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума обратился к россиянам с призывом прививаться от... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:34
2021-06-04T14:34
2021-06-04T14:47
общество
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума обратился к россиянам с призывом прививаться от коронавируса."Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких", - сказал Путин.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин