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Путин призвал россиян привиться от коронавируса

Путин призвал россиян привиться от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021

Путин призвал россиян привиться от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума обратился к россиянам с призывом прививаться от... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:34

2021-06-04T14:34

2021-06-04T14:47

общество

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума обратился к россиянам с призывом прививаться от коронавируса."Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я хочу еще раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких", - сказал Путин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин