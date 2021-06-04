https://ria.ru/20210604/privivka-1735612037.html

Дед Мороз привился от коронавируса

Дед Мороз привился от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021

Дед Мороз привился от коронавируса

Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:30

2021-06-04T13:30

2021-06-04T16:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

коронавирусы

дед мороз

великий устюг

вологодская область

олег кувшинников

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С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."Дед Мороз привился первым же и хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно", - сказал глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.

https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735284686.html

великий устюг

вологодская область

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2021

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