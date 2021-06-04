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https://ria.ru/20210604/privivka-1735612037.html
Дед Мороз привился от коронавируса
Дед Мороз привился от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021
Дед Мороз привился от коронавируса
Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:30
2021-06-04T16:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
коронавирусы
дед мороз
великий устюг
вологодская область
олег кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."Дед Мороз привился первым же и хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно", - сказал глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, дед мороз, великий устюг, вологодская область, олег кувшинников, общество

Дед Мороз привился от коронавируса

13:30 04.06.2021 (обновлено: 16:52 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкубернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза". 18 октября 2018
убернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию проекта Великий Устюг - родина Деда Мороза. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Дед Мороз привился первым же и хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно", - сказал глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)КоронавирусыДед МорозВеликий УстюгВологодская областьОлег КувшинниковОбщество
 
 
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