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Дед Мороз привился от коронавируса
Дед Мороз привился от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021
Дед Мороз привился от коронавируса
Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:30
2021-06-04T13:30
2021-06-04T16:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
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дед мороз
великий устюг
вологодская область
олег кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, привился от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."Дед Мороз привился первым же и хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно", - сказал глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, дед мороз, великий устюг, вологодская область, олег кувшинников, общество