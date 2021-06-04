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"Алмаз-Антей" готов поставлять 3D-принтеры во все школы России
"Алмаз-Антей" готов поставлять 3D-принтеры во все школы России - РИА Новости, 04.06.2021
"Алмаз-Антей" готов поставлять 3D-принтеры во все школы России
Концерн "Алмаз-Антей" готов поставлять собственные 3D-принтеры для всех российских школ, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Концерн... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T04:15
2021-06-04T04:15
2021-06-04T08:57
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
концерн пво "алмаз-антей"
наука
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" готов поставлять собственные 3D-принтеры для всех российских школ, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", директор Северо-Западного регионального центра Михаил Подвязников на Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, сейчас стоимость такого принтера в зависимости от комплектации составляет от 70 тысяч до 100 тысяч рублей."Мы, когда первый 3D-принтер сделали, он чуть ли не 150 тысяч мог стоить. Сейчас уже 100 тысяч в хорошей комплектации. А более простой - 70. Я более чем уверен, когда начнем выпускать за 200-300 принтеров в год, а то и больше, цена еще ниже будет", - пояснил он.По его словам, уникальность принтера в том, что он заставляет детей интересоваться техническими специальностями, инженерной мыслью, учиться программировать, создавать. А концерн организовал бесплатное обучение учителей в собственном научно-образовательном центре."Как ни странно, у нас даже есть, кто покупает принтер для своего ребенка домой. Раньше были конструкторы, которые можно было собирать. А теперь появилась возможность самому делать различные вещи. Например, макеты, игрушки, какие-то детали пластиковые. С ростом производства будет снижаться цена. Я надеюсь, люди будут жить лучше и будут покупать детям такие принтеры. Я сам был удивлен, когда приходят люди и покупают принтеры для дома", - сказал Подвязников.АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петербургский международный экономический форум (фонд), концерн пво "алмаз-антей", наука, технологии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Концерн "Алмаз-Антей
" готов поставлять собственные 3D-принтеры для всех российских школ, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", директор Северо-Западного регионального центра Михаил Подвязников на Петербургском международном экономическом форуме.
"Есть направления, в которых мы, на мой взгляд, сильно продвигаемся. Мы сделали первый отечественный пластиковый 3D-принтер и зарегистрировали его. Мы изначально его делали не столько для нужд производства, а мы его делали для нужд образования. Переделали таким образом, что рука ребенка не попадает в открытую зону. Там все безопасно. Чего мы хотим добиться? Чтобы в каждой школе России был такой 3D-принтер. Чтобы дети на нем учились работать, писали программный продукт для этого", - сказал Подвязников.
По его словам, сейчас стоимость такого принтера в зависимости от комплектации составляет от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.
"Мы, когда первый 3D-принтер сделали, он чуть ли не 150 тысяч мог стоить. Сейчас уже 100 тысяч в хорошей комплектации. А более простой - 70. Я более чем уверен, когда начнем выпускать за 200-300 принтеров в год, а то и больше, цена еще ниже будет", - пояснил он.
"Мы проводим бесплатное обучение через свой научно-образовательный центр для учителей школ. Оборудование, которое мы делаем - это оборудование будущего. Оно обязательно заменит то оборудование, к которому мы привыкли", - добавил замгендиректора концерна.
По его словам, уникальность принтера в том, что он заставляет детей интересоваться техническими специальностями, инженерной мыслью, учиться программировать, создавать. А концерн организовал бесплатное обучение учителей в собственном научно-образовательном центре.
"Как ни странно, у нас даже есть, кто покупает принтер для своего ребенка домой. Раньше были конструкторы, которые можно было собирать. А теперь появилась возможность самому делать различные вещи. Например, макеты, игрушки, какие-то детали пластиковые. С ростом производства будет снижаться цена. Я надеюсь, люди будут жить лучше и будут покупать детям такие принтеры. Я сам был удивлен, когда приходят люди и покупают принтеры для дома", - сказал Подвязников.
АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.