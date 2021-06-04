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"Алмаз-Антей" готов поставлять 3D-принтеры во все школы России

"Алмаз-Антей" готов поставлять 3D-принтеры во все школы России - РИА Новости, 04.06.2021

"Алмаз-Антей" готов поставлять 3D-принтеры во все школы России

Концерн "Алмаз-Антей" готов поставлять собственные 3D-принтеры для всех российских школ, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Концерн... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T04:15

2021-06-04T04:15

2021-06-04T08:57

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

концерн пво "алмаз-антей"

наука

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" готов поставлять собственные 3D-принтеры для всех российских школ, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", директор Северо-Западного регионального центра Михаил Подвязников на Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, сейчас стоимость такого принтера в зависимости от комплектации составляет от 70 тысяч до 100 тысяч рублей."Мы, когда первый 3D-принтер сделали, он чуть ли не 150 тысяч мог стоить. Сейчас уже 100 тысяч в хорошей комплектации. А более простой - 70. Я более чем уверен, когда начнем выпускать за 200-300 принтеров в год, а то и больше, цена еще ниже будет", - пояснил он.По его словам, уникальность принтера в том, что он заставляет детей интересоваться техническими специальностями, инженерной мыслью, учиться программировать, создавать. А концерн организовал бесплатное обучение учителей в собственном научно-образовательном центре."Как ни странно, у нас даже есть, кто покупает принтер для своего ребенка домой. Раньше были конструкторы, которые можно было собирать. А теперь появилась возможность самому делать различные вещи. Например, макеты, игрушки, какие-то детали пластиковые. С ростом производства будет снижаться цена. Я надеюсь, люди будут жить лучше и будут покупать детям такие принтеры. Я сам был удивлен, когда приходят люди и покупают принтеры для дома", - сказал Подвязников.АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210324/kolyaski-1602630347.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/3d-printer-1731006009.html

https://ria.ru/20200725/1574896082.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), концерн пво "алмаз-антей", наука, технологии