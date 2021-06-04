https://ria.ru/20210604/prigovor-1735579998.html

Имама из Красноярского края признали виновным в содействии терроризму

Имама из Красноярского края признали виновным в содействии терроризму - РИА Новости, 04.06.2021

Имама из Красноярского края признали виновным в содействии терроризму

Имам лесосибирской мечети Красноярского края приговорен к шести годам колонии за содействие терроризму, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:30

2021-06-04T11:30

2021-06-04T11:30

религия и мировоззрение

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154758/25/1547582539_0:67:3068:1792_1920x0_80_0_0_e00431f9a457b2d307b235781d21472c.jpg

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Имам лесосибирской мечети Красноярского края приговорен к шести годам колонии за содействие терроризму, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ."Вступил в законную силу приговор в отношении имам-хатыба мечети Лесосибирска Мухаметшина М. Х. Решением Первого Восточного окружного военного суда Марат Мухаметшин приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что имам на занятиях по изучению религии, мусульманских традиций и арабского языка склонял жителей Красноярского края к совершению преступлений террористической направленности и распространению экстремистских материалов.

https://ria.ru/20210329/shantazh-1603265120.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия