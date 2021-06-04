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Имама из Красноярского края признали виновным в содействии терроризму
Имама из Красноярского края признали виновным в содействии терроризму - РИА Новости, 04.06.2021
Имама из Красноярского края признали виновным в содействии терроризму
Имам лесосибирской мечети Красноярского края приговорен к шести годам колонии за содействие терроризму, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:30
2021-06-04T11:30
2021-06-04T11:30
религия и мировоззрение
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Имам лесосибирской мечети Красноярского края приговорен к шести годам колонии за содействие терроризму, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ."Вступил в законную силу приговор в отношении имам-хатыба мечети Лесосибирска Мухаметшина М. Х. Решением Первого Восточного окружного военного суда Марат Мухаметшин приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что имам на занятиях по изучению религии, мусульманских традиций и арабского языка склонял жителей Красноярского края к совершению преступлений террористической направленности и распространению экстремистских материалов.
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия