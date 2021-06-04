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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/priamure-1735541276.html
Власти Приамурья и РЖД договорились о строительстве жилья и соцобъектов
Власти Приамурья и РЖД договорились о строительстве жилья и соцобъектов - РИА Новости, 04.06.2021
Власти Приамурья и РЖД договорились о строительстве жилья и соцобъектов
Приамурье и РЖД подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство жилья и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T05:23
2021-06-04T05:23
петербургский международный экономический форум
василий орлов (губернатор)
петербургский международный экономический форум (фонд)
ржд
амурская область
белогорск
сковородино
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Приамурье и РЖД подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство жилья и социальных объектов, сообщил губернатор региона Василий Орлов в Telegram-канале.По соглашению в Магдагачи будет построен жилой дом, в Белогорске – терапевтический корпус, фельдшерско-акушерские пункты в Гонже и Невере, планируется строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок и ремонт 18 образовательных учреждений."Также в планах строительство Дома культуры в Ядрино, центра культурного развития в Сковородине, строительство двух школ искусств в Серышево и Свободном", - уточнил Орлов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнёром ПМЭФ.
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василий орлов (губернатор), петербургский международный экономический форум (фонд), ржд, амурская область, белогорск, сковородино, общество

Власти Приамурья и РЖД договорились о строительстве жилья и соцобъектов

05:23 04.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Приамурье и РЖД подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство жилья и социальных объектов, сообщил губернатор региона Василий Орлов в Telegram-канале.

"Вчера мы подписали важное соглашение о сотрудничестве с РЖД. В рамках договора в области компания будет развивать населенные пункты, расположенные вдоль путей. <…> Всего запланировано 95 мероприятий, каждое из которых важно для той или иной территории нашей области", - написал Орлов в Telegram.

По соглашению в Магдагачи будет построен жилой дом, в Белогорске – терапевтический корпус, фельдшерско-акушерские пункты в Гонже и Невере, планируется строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок и ремонт 18 образовательных учреждений.
"Также в планах строительство Дома культуры в Ядрино, центра культурного развития в Сковородине, строительство двух школ искусств в Серышево и Свободном", - уточнил Орлов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнёром ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумВасилий Орлов (губернатор)Петербургский международный экономический форум (фонд)РЖДАмурская областьБелогорскСковородиноОбщество
 
 
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