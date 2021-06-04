https://ria.ru/20210604/potok-1735696619.html
Пушков дал Киеву и Варшаве совет после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Пушков дал Киеву и Варшаве совет после слов Путина о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
Пушков дал Киеву и Варшаве совет после слов Путина о "Северном потоке — 2"
Украина и Польша проиграли схватку вокруг сооружения "Северного потока — 2", заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что строительство... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:12
2021-06-04T18:12
2021-06-04T18:12
россия
северный поток — 2
евросоюз
алексей пушков
владимир путин
польша
литва
украина
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украина и Польша проиграли схватку вокруг сооружения "Северного потока — 2", заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что строительство первой нитки газопровода завершилось. "Проект уже не остановить. В Киеве и Варшаве могут сушить весла", — написал парламентарий в твиттере. Пушков также заявил об отчаянии, бешенстве и трауре в Польше, Литве и на Украине. По его мнению, теперь в столицах этих стран "дружно предаются скорби, осуждают США и вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться". Ранее президент России Владимир Путин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что первая нитка газопровода "Северный поток — 2" закончена. По его словам, вторую нитку достроят в течение полутора-двух месяцев. Глава государства подчеркнул, что проект экономически целесообразнее имеющихся маршрутов транспортировки газа и назвал критику в его адрес "дурной пропагандой". "Северный поток — 2" предполагает строительство по дну Балтики из России в Германию двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ. Украина тоже входит в число противников строительства, так как ей нужны деньги от транзита. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год. Позднее Штаты признали невозможность остановить реализацию трубопровода. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку "Северного потока — 2" и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210604/shans-1735644019.html
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россия, северный поток — 2, евросоюз, алексей пушков, владимир путин, польша, литва, украина, в мире