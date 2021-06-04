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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/potok-1735644270.html
В МИД рассказали, для чего проложили первую нитку "Северного потока — 2"
В МИД рассказали, для чего проложили первую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
В МИД рассказали, для чего проложили первую нитку "Северного потока — 2"
Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток — 2" завершена не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо России и стран-участниц... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:20
2021-06-04T23:01
петербургский международный экономический форум
россия
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
балтийское море
газпром
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток — 2" завершена не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо России и стран-участниц проекта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что работа по укладке первой нитки "Северного потока — 2" завершена."Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло - кто-то добавит. Но я добавлю другое: не на зло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта", - написала Захарова в Telegram."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/potok-1735629838.html
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россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, балтийское море, газпром, владимир путин, в мире

В МИД рассказали, для чего проложили первую нитку "Северного потока — 2"

15:20 04.06.2021 (обновлено: 23:01 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пленарной сессии "Борьба за цифровой суверенитет
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пленарной сессии Борьба за цифровой суверенитет - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток — 2" завершена не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо России и стран-участниц проекта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что работа по укладке первой нитки "Северного потока — 2" завершена.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 14:36Петербургский международный экономический форум
Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2"
"Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло - кто-то добавит. Но я добавлю другое: не на зло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта", - написала Захарова в Telegram.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Петербургский международный экономический форумРоссияСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваБалтийское мореГазпромВладимир ПутинВ мире
 
 
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