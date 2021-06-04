В МИД рассказали, для чего проложили первую нитку "Северного потока — 2"
15:20 04.06.2021 (обновлено: 23:01 04.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пленарной сессии "Борьба за цифровой суверенитет
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток — 2" завершена не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо России и стран-участниц проекта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что работа по укладке первой нитки "Северного потока — 2" завершена.
"Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло - кто-то добавит. Но я добавлю другое: не на зло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта", - написала Захарова в Telegram.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"