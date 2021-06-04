https://ria.ru/20210604/potok-1735644270.html

В МИД рассказали, для чего проложили первую нитку "Северного потока — 2"

В МИД рассказали, для чего проложили первую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

В МИД рассказали, для чего проложили первую нитку "Северного потока — 2"

Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток — 2" завершена не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо России и стран-участниц... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:20

2021-06-04T15:20

2021-06-04T23:01

петербургский международный экономический форум

россия

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

балтийское море

газпром

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток — 2" завершена не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо России и стран-участниц проекта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что работа по укладке первой нитки "Северного потока — 2" завершена."Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло - кто-то добавит. Но я добавлю другое: не на зло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта", - написала Захарова в Telegram."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток — 2".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/potok-1735629838.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

балтийское море

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россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, балтийское море, газпром, владимир путин, в мире