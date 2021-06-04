https://ria.ru/20210604/potok-1735629838.html
Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2"
Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2"
"Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:36
2021-06-04T14:36
2021-06-04T15:19
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум
северный поток — 2
газпром
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2". Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок закончена", - сообщил президент.Он также сказал, что обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская" — отправной точки нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, отметил президент."Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока — 2", - добавил Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/potok-1735459911.html
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Путин сообщил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2"
Путин сообщил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2"
2021-06-04T14:36
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РИА Новости
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РИА Новости
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петербургский международный экономический форум (фонд), северный поток — 2, газпром, владимир путин, экономика