https://ria.ru/20210604/potok-1735629838.html

Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2"

Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2"

"Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:36

2021-06-04T14:36

2021-06-04T15:19

петербургский международный экономический форум (фонд)

петербургский международный экономический форум

северный поток — 2

газпром

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2". Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок закончена", - сообщил президент.Он также сказал, что обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская" — отправной точки нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, отметил президент."Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока — 2", - добавил Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/potok-1735459911.html

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Путин сообщил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" Путин сообщил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" 2021-06-04T14:36 true PT1M15S

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петербургский международный экономический форум (фонд), северный поток — 2, газпром, владимир путин, экономика