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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/potok-1735629838.html
Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2"
Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2"
"Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:36
2021-06-04T15:19
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум
северный поток — 2
газпром
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2". Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок закончена", - сообщил президент.Он также сказал, что обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская" — отправной точки нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, отметил президент."Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока — 2", - добавил Путин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин сообщил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2"
Путин сообщил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2"
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петербургский международный экономический форум (фонд), северный поток — 2, газпром, владимир путин, экономика

Путин заявил о готовности к заполнению газом "Северного потока — 2"

14:36 04.06.2021 (обновлено: 15:19 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2". Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок закончена", - сообщил президент.
Он также сказал, что обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская" — отправной точки нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, отметил президент.
"Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока — 2", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Северный поток — 2ГазпромВладимир ПутинЭкономика
 
 
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