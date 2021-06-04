https://ria.ru/20210604/postavki-1735576912.html
"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"
"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2" - РИА Новости, 04.06.2021
"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"
"Новатэк" и китайская Zhejiang Energy подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:18
2021-06-04T11:18
2021-06-04T11:18
россия-китай: главное
арктик спг - 2
цены на нефть
петербургский международный экономический форум (фонд)
новатэк
китай
пмэф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735200829_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_762b3411e106c45ab9b4487e12f5c4b8.jpg
МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". "Новатэк" и китайская Zhejiang Energy подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с проекта "Арктик СПГ- 2".В российской компании заявили: "Китай, рынок которого быстро развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии маркетинга СПГ, мы планируем и далее наращивать объем поставок экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году".Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ - 2" в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей."Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).
https://ria.ru/20210512/ovoschi-1731948115.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735200829_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_7731ec3317496069d5f9e0034a93baaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктик спг - 2, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), новатэк, китай, пмэф, экономика