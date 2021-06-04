https://ria.ru/20210604/postavki-1735576912.html

"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"

"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2" - РИА Новости, 04.06.2021

"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"

"Новатэк" и китайская Zhejiang Energy подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:18

2021-06-04T11:18

2021-06-04T11:18

россия-китай: главное

арктик спг - 2

цены на нефть

петербургский международный экономический форум (фонд)

новатэк

китай

пмэф

экономика

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МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". "Новатэк" и китайская Zhejiang Energy подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с проекта "Арктик СПГ- 2".В российской компании заявили: "Китай, рынок которого быстро развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии маркетинга СПГ, мы планируем и далее наращивать объем поставок экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году".Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ - 2" в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей."Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).

https://ria.ru/20210512/ovoschi-1731948115.html

китай

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арктик спг - 2, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), новатэк, китай, пмэф, экономика