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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210604/postavki-1735576912.html
"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"
"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2" - РИА Новости, 04.06.2021
"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"
"Новатэк" и китайская Zhejiang Energy подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:18
2021-06-04T11:18
россия-китай: главное
арктик спг - 2
цены на нефть
петербургский международный экономический форум (фонд)
новатэк
китай
пмэф
экономика
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МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". "Новатэк" и китайская Zhejiang Energy подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с проекта "Арктик СПГ- 2".В российской компании заявили: "Китай, рынок которого быстро развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии маркетинга СПГ, мы планируем и далее наращивать объем поставок экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году".Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ - 2" в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей."Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).
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арктик спг - 2, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), новатэк, китай, пмэф, экономика

"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"

11:18 04.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "НОВАТЭК" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Стенд компании НОВАТЭК на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". "Новатэк" и китайская Zhejiang Energy подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с проекта "Арктик СПГ- 2".
В российской компании заявили: "Китай, рынок которого быстро развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии маркетинга СПГ, мы планируем и далее наращивать объем поставок экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году".
Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ - 2" в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей.
"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.
Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).
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Россия-Китай: ГлавноеАрктик СПГ - 2Цены на нефтьПетербургский международный экономический форум (фонд)НоватэкКитайПМЭФЭкономика
 
 
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