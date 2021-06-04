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"Ангарский маньяк" Попков получил еще почти десять лет колонии
"Ангарский маньяк" Попков получил еще почти десять лет колонии - РИА Новости, 04.06.2021
"Ангарский маньяк" Попков получил еще почти десять лет колонии
Михаила Попкова, признавшего вину еще в двух убийствах, приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба Ангарского городского РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:08
2021-06-04T10:13
иркутский областной суд
ангарск
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Михаила Попкова, признавшего вину еще в двух убийствах, приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба Ангарского городского суда.По версии следствия, в 1995 году в лесу около "Автоколонны 1948" он убил и изнасиловал ранее незнакомую ему женщину, а в районе СНТ "Этилен" города Ангарска — другую, тело которой так и не нашли. Суд был закрытым. Несмотря на полное признание подсудимым вины, от последнего слова Попков отказался.По совокупности преступлений ему окончательно назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.Бывший местный милиционер Михаил Попков уже осужден на два пожизненных срока.По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За эти преступления его осудили в январе 2015 года.Позже Попков сообщил, что убил еще 59 женщин. Во время второго процесса суд признал его виновным еще в 56 убийствах, и в декабре 2018-го приговорил ко второму пожизненному сроку.После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях — так появилось третье уголовное дело.
https://ria.ru/20191012/1559673306.html
https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html
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иркутский областной суд, ангарск, иркутская область, происшествия

"Ангарский маньяк" Попков получил еще почти десять лет колонии

09:08 04.06.2021 (обновлено: 10:13 04.06.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Следственный Комитет РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Михаила Попкова, признавшего вину еще в двух убийствах, приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба Ангарского городского суда.
По версии следствия, в 1995 году в лесу около "Автоколонны 1948" он убил и изнасиловал ранее незнакомую ему женщину, а в районе СНТ "Этилен" города Ангарска — другую, тело которой так и не нашли. Суд был закрытым. Несмотря на полное признание подсудимым вины, от последнего слова Попков отказался.
По совокупности преступлений ему окончательно назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Серийный убийца Тед Банди - РИА Новости, 1920, 12.10.2019
12 октября 2019, 08:00
"Их невероятно сложно вычислить": под какими масками скрываются маньяки
Бывший местный милиционер Михаил Попков уже осужден на два пожизненных срока.
По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За эти преступления его осудили в январе 2015 года.
Позже Попков сообщил, что убил еще 59 женщин. Во время второго процесса суд признал его виновным еще в 56 убийствах, и в декабре 2018-го приговорил ко второму пожизненному сроку.
После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях — так появилось третье уголовное дело.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Иркутский областной судАнгарскИркутская областьПроисшествия
 
 
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