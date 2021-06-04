https://ria.ru/20210604/popkov-1735550629.html

"Ангарский маньяк" Попков получил еще почти десять лет колонии

"Ангарский маньяк" Попков получил еще почти десять лет колонии - РИА Новости, 04.06.2021

"Ангарский маньяк" Попков получил еще почти десять лет колонии

Михаила Попкова, признавшего вину еще в двух убийствах, приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба Ангарского городского РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:08

2021-06-04T09:08

2021-06-04T10:13

иркутский областной суд

ангарск

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Михаила Попкова, признавшего вину еще в двух убийствах, приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба Ангарского городского суда.По версии следствия, в 1995 году в лесу около "Автоколонны 1948" он убил и изнасиловал ранее незнакомую ему женщину, а в районе СНТ "Этилен" города Ангарска — другую, тело которой так и не нашли. Суд был закрытым. Несмотря на полное признание подсудимым вины, от последнего слова Попков отказался.По совокупности преступлений ему окончательно назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.Бывший местный милиционер Михаил Попков уже осужден на два пожизненных срока.По первому уголовному делу суд установил, что он убил 22 местных жительниц и покалечил еще двух. За эти преступления его осудили в январе 2015 года.Позже Попков сообщил, что убил еще 59 женщин. Во время второго процесса суд признал его виновным еще в 56 убийствах, и в декабре 2018-го приговорил ко второму пожизненному сроку.После суда, находясь в заключении, маньяк опять признался в новых преступлениях — так появилось третье уголовное дело.

https://ria.ru/20191012/1559673306.html

https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html

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иркутский областной суд, ангарск, иркутская область, происшествия