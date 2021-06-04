https://ria.ru/20210604/polsha-1735617728.html

Поляки обвинили США в предательстве из-за газопровода Baltic Pipe

Поляки обвинили США в предательстве из-за газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 04.06.2021

Поляки обвинили США в предательстве из-за газопровода Baltic Pipe

Пользователи польского портала wPolytice раскритиковали отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe. Многие из них согласились, что решение РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:55

2021-06-04T13:55

2021-06-04T13:55

gaz-system

польша

дания

сша

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи польского портала wPolytice раскритиковали отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe. Многие из них согласились, что решение продиктовано вовсе не заботой об экологии, а геополитическими факторами."Нужно уточить, кто именно сжимает "тиски", и бежать от него. Это очередной знак, что пора менять союзников и внешнюю политику, заняться делами Польши, а не других стран", — сказал Tak uważam."Встреча Байден — Путин расставит все точки над "i". Сейчас мы видим лишь тенденцию. Раз нас предали, нужно реагировать: создать альянс с Турцией, развернуться к другим странам, чтобы сохранить баланс", — написал Poko."А когда осторожные писали, что США — дрянной и ненадежный союзник, то… Не хочется даже напоминать. Мы покупаем у них металлолом за десятки миллиардов, рубильник от которого остается в Вашингтоне", — отметил Alex."Так начинается последний раздел Польши", — подытожил пользователь с ником Tp.Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект хотели реализовать к 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что рассчитывает использовать газопровод, так как в 2022 году истекает срок действия контракта на поставку российского газа в Польшу.Однако вчера датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство Baltic Pipe. Там посчитали, что в заключении властей недостаточно описаны меры для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.Теперь оператор готовит план временной остановки строительных работ до получения необходимого разрешения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210528/potok-1734602649.html

https://ria.ru/20210603/polsha-1735348083.html

https://ria.ru/20210603/pushkov-1735519927.html

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gaz-system, польша, дания, сша, в мире