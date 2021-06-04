Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/polsha-1735617728.html
Поляки обвинили США в предательстве из-за газопровода Baltic Pipe
Поляки обвинили США в предательстве из-за газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 04.06.2021
Поляки обвинили США в предательстве из-за газопровода Baltic Pipe
Пользователи польского портала wPolytice раскритиковали отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe. Многие из них согласились, что решение РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:55
2021-06-04T13:55
gaz-system
польша
дания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735560597_0:105:1980:1219_1920x0_80_0_0_0e63a284fd5f94ed949483bcd6e0956b.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи польского портала wPolytice раскритиковали отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe. Многие из них согласились, что решение продиктовано вовсе не заботой об экологии, а геополитическими факторами."Нужно уточить, кто именно сжимает "тиски", и бежать от него. Это очередной знак, что пора менять союзников и внешнюю политику, заняться делами Польши, а не других стран", — сказал Tak uważam."Встреча Байден — Путин расставит все точки над "i". Сейчас мы видим лишь тенденцию. Раз нас предали, нужно реагировать: создать альянс с Турцией, развернуться к другим странам, чтобы сохранить баланс", — написал Poko."А когда осторожные писали, что США — дрянной и ненадежный союзник, то… Не хочется даже напоминать. Мы покупаем у них металлолом за десятки миллиардов, рубильник от которого остается в Вашингтоне", — отметил Alex."Так начинается последний раздел Польши", — подытожил пользователь с ником Tp.Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект хотели реализовать к 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что рассчитывает использовать газопровод, так как в 2022 году истекает срок действия контракта на поставку российского газа в Польшу.Однако вчера датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство Baltic Pipe. Там посчитали, что в заключении властей недостаточно описаны меры для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.Теперь оператор готовит план временной остановки строительных работ до получения необходимого разрешения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210528/potok-1734602649.html
https://ria.ru/20210603/polsha-1735348083.html
https://ria.ru/20210603/pushkov-1735519927.html
польша
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735560597_216:0:1980:1323_1920x0_80_0_0_979456e9e50095d835a8a927cc31ea33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
gaz-system, польша, дания, сша, в мире

Поляки обвинили США в предательстве из-за газопровода Baltic Pipe

13:55 04.06.2021
 
© Фото : Energinet / Maria Tuxen HedegaardПодготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Energinet / Maria Tuxen Hedegaard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи польского портала wPolytice раскритиковали отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe. Многие из них согласились, что решение продиктовано вовсе не заботой об экологии, а геополитическими факторами.
"Нужно уточить, кто именно сжимает "тиски", и бежать от него. Это очередной знак, что пора менять союзников и внешнюю политику, заняться делами Польши, а не других стран", — сказал Tak uważam.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 15:18
В Польше потребовали от Германии компенсации за "Северный поток — 2"
"Встреча Байден — Путин расставит все точки над "i". Сейчас мы видим лишь тенденцию. Раз нас предали, нужно реагировать: создать альянс с Турцией, развернуться к другим странам, чтобы сохранить баланс", — написал Poko.
"А когда осторожные писали, что США — дрянной и ненадежный союзник, то… Не хочется даже напоминать. Мы покупаем у них металлолом за десятки миллиардов, рубильник от которого остается в Вашингтоне", — отметил Alex.
"Так начинается последний раздел Польши", — подытожил пользователь с ником Tp.
Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект хотели реализовать к 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что рассчитывает использовать газопровод, так как в 2022 году истекает срок действия контракта на поставку российского газа в Польшу.
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 02:22
В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войныПольша
Однако вчера датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство Baltic Pipe. Там посчитали, что в заключении властей недостаточно описаны меры для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.
Теперь оператор готовит план временной остановки строительных работ до получения необходимого разрешения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Трубы для строительства газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 21:36
Пушков пословицей прокомментировал отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
 
Gaz-SystemПольшаДанияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния