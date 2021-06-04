Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/podderzhka-1735535622.html
Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы - РИА Новости, 04.06.2021
Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич полагает, что Польше и Литве выгодно поддерживать покинувших... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T01:31
2021-06-04T01:31
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
светлана тихановская
россия
белоруссия
варшава
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734563478_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b26937a27928c1d8a0a27d748dfbe6.jpg
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич полагает, что Польше и Литве выгодно поддерживать покинувших белорусскую территорию оппозиционеров, потому что эти страны получают возможность с одобрения коллективного Запада делать громкие заявления на международном уровне.Он отметил, что маленькая небогатая Литва содержит штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а Вильнюс получает политические дивиденды от коллективного Запада, который ей "позволяет без последствий гавкать на весь мир".Протасевич обратил внимание на непрозрачное финансирование оппозиционных Telegram-каналов и связи с фондами, подчеркнув, что с осени на каналах перестала появляться реклама. Он также предположил, что за оппозицией стоят спецслужбы, но не конкретизировал, каких стран.Протасевич рассказал о грантах западных стран, выделяемых белорусской оппозиции. В частности, по его словам, польский грант был выделен Белорусскому дому в Варшаве, который посещал еще до протестов в Белоруссии польский премьер-министр."Это - ведущая организация, которая контролирует всю белорусскую повестку. Лично через польского премьера, через карманы Белорусского дома были выделены 53 миллиона злотых для помощи белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? Домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались обращаться за помощью, но никто ни разу не открыл дверь. Уверен, есть и коррупционные схемы, связанные с правящей партией и Белорусским домом, наверняка, там слишком тесные связи", - отметил Протасевич.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/protasevich-1735522731.html
https://ria.ru/20210603/protasevich-1735531514.html
россия
белоруссия
варшава
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734563478_335:250:2732:2048_1920x0_80_0_0_993159256fe66c50971c9e282d40aa10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, светлана тихановская, россия, белоруссия, варшава, литва, в мире

Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы

01:31 04.06.2021
 
© AP PhotoАктивист Роман Протасевич во время акции протеста в Минске
Активист Роман Протасевич во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич полагает, что Польше и Литве выгодно поддерживать покинувших белорусскую территорию оппозиционеров, потому что эти страны получают возможность с одобрения коллективного Запада делать громкие заявления на международном уровне.

"Польше и Литве, по сути, выгодно поддерживать протесты в Беларуси и оппозиционных беглых политиков, потому что в дальнейшем, как мы видим даже на примере Литвы, это позволяет им делать какие-то очень громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада", - сказал Протасевич в интервью телеканалу ОНТ.

Он отметил, что маленькая небогатая Литва содержит штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а Вильнюс получает политические дивиденды от коллективного Запада, который ей "позволяет без последствий гавкать на весь мир".
Протасевич обратил внимание на непрозрачное финансирование оппозиционных Telegram-каналов и связи с фондами, подчеркнув, что с осени на каналах перестала появляться реклама. Он также предположил, что за оппозицией стоят спецслужбы, но не конкретизировал, каких стран.
"Зачастую даже я, как один из главных бойцов информационной войны, не имел даже доступа к каким-то совещаниям, где принимаются решения. Кем и как они принимались… Понятно, что были заготовки планов, общих стратегий и так далее – это же явно работа специалистов. А какие, простите, могут быть специалисты в белорусской оппозиции. Только если по отмыванию денег", - сказал он.
Протасевич рассказал о грантах западных стран, выделяемых белорусской оппозиции. В частности, по его словам, польский грант был выделен Белорусскому дому в Варшаве, который посещал еще до протестов в Белоруссии польский премьер-министр.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 22:09В мире
Протасевич раскрыл, о чем общался с Тихановской "без свидетелей"
"Это - ведущая организация, которая контролирует всю белорусскую повестку. Лично через польского премьера, через карманы Белорусского дома были выделены 53 миллиона злотых для помощи белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? Домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались обращаться за помощью, но никто ни разу не открыл дверь. Уверен, есть и коррупционные схемы, связанные с правящей партией и Белорусским домом, наверняка, там слишком тесные связи", - отметил Протасевич.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Протасевич заявил, что безусловно уважает Лукашенко
Вчера, 23:59
Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичСветлана ТихановскаяРоссияБелоруссияВаршаваЛитваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом
10:23Попова назвала главный лозунг борьбы с коронавирусом
10:21Глава "Аэронет" оценил стоимость сверхлегкой частной космической ракеты
10:19Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G
10:19Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ
10:18Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК
10:17Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени
10:15В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане
10:10Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
10:08В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"
10:05Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа"
10:01В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19
09:57Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
09:55Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции
09:54Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС
09:50Семьи с детьми составляют более 80% бедных в России, заявили в Минтруде
09:48После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело
09:48Песков предостерег США от попыток диктата в отношениях с Россией
09:44Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
09:41"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
Лента новостейМолния