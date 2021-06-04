Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
© AP PhotoАктивист Роман Протасевич во время акции протеста в Минске
© AP Photo
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич полагает, что Польше и Литве выгодно поддерживать покинувших белорусскую территорию оппозиционеров, потому что эти страны получают возможность с одобрения коллективного Запада делать громкие заявления на международном уровне.
"Польше и Литве, по сути, выгодно поддерживать протесты в Беларуси и оппозиционных беглых политиков, потому что в дальнейшем, как мы видим даже на примере Литвы, это позволяет им делать какие-то очень громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада", - сказал Протасевич в интервью телеканалу ОНТ.
Он отметил, что маленькая небогатая Литва содержит штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а Вильнюс получает политические дивиденды от коллективного Запада, который ей "позволяет без последствий гавкать на весь мир".
Протасевич обратил внимание на непрозрачное финансирование оппозиционных Telegram-каналов и связи с фондами, подчеркнув, что с осени на каналах перестала появляться реклама. Он также предположил, что за оппозицией стоят спецслужбы, но не конкретизировал, каких стран.
"Зачастую даже я, как один из главных бойцов информационной войны, не имел даже доступа к каким-то совещаниям, где принимаются решения. Кем и как они принимались… Понятно, что были заготовки планов, общих стратегий и так далее – это же явно работа специалистов. А какие, простите, могут быть специалисты в белорусской оппозиции. Только если по отмыванию денег", - сказал он.
Протасевич рассказал о грантах западных стран, выделяемых белорусской оппозиции. В частности, по его словам, польский грант был выделен Белорусскому дому в Варшаве, который посещал еще до протестов в Белоруссии польский премьер-министр.
"Это - ведущая организация, которая контролирует всю белорусскую повестку. Лично через польского премьера, через карманы Белорусского дома были выделены 53 миллиона злотых для помощи белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? Домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались обращаться за помощью, но никто ни разу не открыл дверь. Уверен, есть и коррупционные схемы, связанные с правящей партией и Белорусским домом, наверняка, там слишком тесные связи", - отметил Протасевич.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Вчера, 23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко