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Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы

Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы - РИА Новости, 04.06.2021

Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич полагает, что Польше и Литве выгодно поддерживать покинувших... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T01:31

2021-06-04T01:31

2021-06-04T01:31

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

светлана тихановская

россия

белоруссия

варшава

литва

в мире

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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич полагает, что Польше и Литве выгодно поддерживать покинувших белорусскую территорию оппозиционеров, потому что эти страны получают возможность с одобрения коллективного Запада делать громкие заявления на международном уровне.Он отметил, что маленькая небогатая Литва содержит штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а Вильнюс получает политические дивиденды от коллективного Запада, который ей "позволяет без последствий гавкать на весь мир".Протасевич обратил внимание на непрозрачное финансирование оппозиционных Telegram-каналов и связи с фондами, подчеркнув, что с осени на каналах перестала появляться реклама. Он также предположил, что за оппозицией стоят спецслужбы, но не конкретизировал, каких стран.Протасевич рассказал о грантах западных стран, выделяемых белорусской оппозиции. В частности, по его словам, польский грант был выделен Белорусскому дому в Варшаве, который посещал еще до протестов в Белоруссии польский премьер-министр."Это - ведущая организация, которая контролирует всю белорусскую повестку. Лично через польского премьера, через карманы Белорусского дома были выделены 53 миллиона злотых для помощи белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? Домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались обращаться за помощью, но никто ни разу не открыл дверь. Уверен, есть и коррупционные схемы, связанные с правящей партией и Белорусским домом, наверняка, там слишком тесные связи", - отметил Протасевич.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/protasevich-1735522731.html

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735531514.html

россия

белоруссия

варшава

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, светлана тихановская, россия, белоруссия, варшава, литва, в мире