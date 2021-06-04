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Обвиняемый в убийстве туристки из Перми сбежал из-под домашнего ареста
Обвиняемый в убийстве туристки из Перми сбежал из-под домашнего ареста - РИА Новости, 04.06.2021
Обвиняемый в убийстве туристки из Перми сбежал из-под домашнего ареста
Алексей Еремеев, обвиняемый в убийстве туристки из Перми, находится в розыске за побег из-под домашнего ареста, заявил РИА Новости глава пресс-службы областного РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:11
2021-06-04T17:29
алексей еремеев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
свердловская область
пермь
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Алексей Еремеев, обвиняемый в убийстве туристки из Перми, находится в розыске за побег из-под домашнего ареста, заявил РИА Новости глава пресс-службы областного управления ФСИН Александр Левченко.Анастасия Пыхтеева 30 мая не вернулась домой из путешествия по Свердловской области, сообщение об этом поступило в полицию 2 июня. Ее тело нашли в лесу, по подозрению в убийстве задержали местного жителя. По данным МВД, обвиняемый уже отсидел восемь лет за причастность к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием. Теперь его объявили в федеральный розыск за тяжкое преступление.По словам собеседника агентства, Еремеев содержится под домашним арестом с 17 февраля."До 19 мая он соблюдал все условия домашнего ареста. Сотрудники ГУ ФСИН проверяли квартиру, в которой он находился, и не нашли Еремеева на месте. Выяснилось, что утром того дня он покинул помещение и ушел в неизвестном направлении", — рассказал Левченко.Девятнадцатого мая в Нижнесергинский суд направили представление о замене меры пресечения на заключение под стражу, а 20 мая Еремеева объявили в розыск.Как указал глава пресс-службы, уголовно-исполнительная инспекция ГУ ФСИН выполняла все действия в отношении преступника согласно уголовно-исполнительному законодательству, никаких нарушений не зафиксировали. Сейчас идет проверка.По данным следствия, в ночь на 30 мая обвиняемый из корыстных побуждений убил незнакомую ему 35-летнюю женщину в Нижнесергинском районе, спрятал ее тело и похитил ее вещи. Когда Еремеева нашли полицейские, он жил в палатке Пыхтеевой и натравил на них огромную овчарку, сообщал свердловский главк МВД.
https://ria.ru/20210502/taksi-1730907628.html
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алексей еремеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), свердловская область, пермь, происшествия

Обвиняемый в убийстве туристки из Перми сбежал из-под домашнего ареста

16:11 04.06.2021 (обновлено: 17:29 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Алексей Еремеев, обвиняемый в убийстве туристки из Перми, находится в розыске за побег из-под домашнего ареста, заявил РИА Новости глава пресс-службы областного управления ФСИН Александр Левченко.
Анастасия Пыхтеева 30 мая не вернулась домой из путешествия по Свердловской области, сообщение об этом поступило в полицию 2 июня. Ее тело нашли в лесу, по подозрению в убийстве задержали местного жителя. По данным МВД, обвиняемый уже отсидел восемь лет за причастность к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием. Теперь его объявили в федеральный розыск за тяжкое преступление.
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По словам собеседника агентства, Еремеев содержится под домашним арестом с 17 февраля.
"До 19 мая он соблюдал все условия домашнего ареста. Сотрудники ГУ ФСИН проверяли квартиру, в которой он находился, и не нашли Еремеева на месте. Выяснилось, что утром того дня он покинул помещение и ушел в неизвестном направлении", — рассказал Левченко.
Девятнадцатого мая в Нижнесергинский суд направили представление о замене меры пресечения на заключение под стражу, а 20 мая Еремеева объявили в розыск.
Как указал глава пресс-службы, уголовно-исполнительная инспекция ГУ ФСИН выполняла все действия в отношении преступника согласно уголовно-исполнительному законодательству, никаких нарушений не зафиксировали. Сейчас идет проверка.
По данным следствия, в ночь на 30 мая обвиняемый из корыстных побуждений убил незнакомую ему 35-летнюю женщину в Нижнесергинском районе, спрятал ее тело и похитил ее вещи. Когда Еремеева нашли полицейские, он жил в палатке Пыхтеевой и натравил на них огромную овчарку, сообщал свердловский главк МВД.
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Алексей ЕремеевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Свердловская областьПермьПроисшествия
 
 
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