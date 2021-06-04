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Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи

Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи - РИА Новости, 04.06.2021

Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи

Власти Ингушетии и Петербургская военная академия связи договорилась о помощи в подготовке специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации, сообщает... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:59

2021-06-04T22:59

2021-06-04T22:59

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

петербургский международный экономический форум (фонд)

республика ингушетия

общество

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НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии и Петербургская военная академия связи договорилась о помощи в подготовке специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и начальник Военной академии связи имени Буденного, генерал-лейтенант Сергей Костарев."Мы подписали соглашение о проведении в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в петербургский вуз", - написал Калиматов в Instagram.Он добавил, что власти региона намерены поддерживать молодых людей, которые стремятся овладеть военно-учетными специальностями.Военная академия связи осуществляет подготовку курсантов по программам специалитета "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210208/gadzhety-1596532472.html

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махмуд-али калиматов, петербургский международный экономический форум (фонд), республика ингушетия, общество