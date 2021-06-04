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Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи
Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи - РИА Новости, 04.06.2021
Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи
Власти Ингушетии и Петербургская военная академия связи договорилась о помощи в подготовке специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации, сообщает... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:59
2021-06-04T22:59
2021-06-04T22:59
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика ингушетия
общество
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НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии и Петербургская военная академия связи договорилась о помощи в подготовке специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и начальник Военной академии связи имени Буденного, генерал-лейтенант Сергей Костарев."Мы подписали соглашение о проведении в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в петербургский вуз", - написал Калиматов в Instagram.Он добавил, что власти региона намерены поддерживать молодых людей, которые стремятся овладеть военно-учетными специальностями.Военная академия связи осуществляет подготовку курсантов по программам специалитета "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов, петербургский международный экономический форум (фонд), республика ингушетия, общество
НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии и Петербургская военная академия связи договорилась о помощи в подготовке специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
и начальник Военной академии связи имени Буденного, генерал-лейтенант Сергей Костарев.
"Мы подписали соглашение о проведении в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в петербургский вуз", - написал Калиматов в Instagram.
Он добавил, что власти региона намерены поддерживать молодых людей, которые стремятся овладеть военно-учетными специальностями.
Военная академия связи осуществляет подготовку курсантов по программам специалитета "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.