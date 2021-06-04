Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210604/pmef-1735735731.html
Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи
Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи - РИА Новости, 04.06.2021
Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи
Власти Ингушетии и Петербургская военная академия связи договорилась о помощи в подготовке специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации, сообщает... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:59
2021-06-04T22:59
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика ингушетия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735666611_0:0:3292:1851_1920x0_80_0_0_f865a9663bce2a47eb9c7b390d9074cc.jpg
НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии и Петербургская военная академия связи договорилась о помощи в подготовке специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и начальник Военной академии связи имени Буденного, генерал-лейтенант Сергей Костарев."Мы подписали соглашение о проведении в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в петербургский вуз", - написал Калиматов в Instagram.Он добавил, что власти региона намерены поддерживать молодых людей, которые стремятся овладеть военно-учетными специальностями.Военная академия связи осуществляет подготовку курсантов по программам специалитета "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210208/gadzhety-1596532472.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735666611_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d11a51084cf5015cb7f0fdf2e92d7e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
махмуд-али калиматов, петербургский международный экономический форум (фонд), республика ингушетия, общество

Ингушетия на ПМЭФ подписала соглашение с Военной академией связи

22:59 04.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСимволика Петербургского международного экономического форума - 2021
Символика Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии и Петербургская военная академия связи договорилась о помощи в подготовке специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и начальник Военной академии связи имени Буденного, генерал-лейтенант Сергей Костарев.
Махмуд-Али Калиматов
8 февраля, 15:53
Глава Ингушетии призвал запретить гаджеты в школах и вузах
"Мы подписали соглашение о проведении в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в петербургский вуз", - написал Калиматов в Instagram.
Он добавил, что власти региона намерены поддерживать молодых людей, которые стремятся овладеть военно-учетными специальностями.
Военная академия связи осуществляет подготовку курсантов по программам специалитета "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовПетербургский международный экономический форум (фонд)Республика ИнгушетияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния