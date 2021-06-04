https://ria.ru/20210604/pmef-1735722931.html
Володин рассказал о повестке, которую предложил Путин на ПМЭФ
Володин рассказал о повестке, которую предложил Путин на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021
Володин рассказал о повестке, которую предложил Путин на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин предложил на ПМЭФ для Европы и США новую повестку, в которой главная ценность - это человек и его здоровье, государства должны... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:34
2021-06-04T20:34
2021-06-04T20:34
петербургский международный экономический форум
россия
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вячеслав володин
джо байден
владимир путин
европа
сша
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на ПМЭФ для Европы и США новую повестку, в которой главная ценность - это человек и его здоровье, государства должны объединять свои усилия в деле помощи населению и сбережению людей, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его мнению, ключевыми в выступлении Путина были вопросы, имеющие отношение к выходу из пандемии."Совершенно очевидно, президент предложил и для европейских стран, и для США новую повестку, где главная ценность – это человек, его здоровье. И мы должны объединить усилия для того, чтобы помочь гражданам наших стран, чтобы сберечь людей и в будущем у нас такая ситуация не повторилась. Чтобы не зарабатывали на здоровье, как это случилось в ситуации пандемии", - сказал Володин.В вопросах выхода из кризиса в экономике, добавил он, странам тоже необходимо объединять усилия, понимая, что это общий для всех вызов. "Здесь президент говорил не только о вопросах, связанных со взаимоотношениями с другими странами, но и мерах по поддержке экономики, в первую очередь, в нашей стране", - отметил Володин.Еще один вопрос, поднятый в выступлении Путина, был связан с оказанием поддержки людям, которые сегодня хотели бы решить один из главных в жизни вопросов – приобретение жилья, продолжил спикер ГД."Эта тема тоже звучала, и она, конечно, крайне важна, особенно для тех, кто имеет одного ребенка, но под льготы не попадал. Принятое решение президента о льготной ипотечной ставке для тех, у кого один ребенок, позволит многим нашим семьям, которые только еще начинают строить жизнь, решить жилищный вопрос. И в продолжение темы ипотеки: сроки были ограничены, они были привязаны к ситуации с пандемией, и витал вопрос - что будет дальше. На это тоже был дан позитивный ответ", - сказал Володин.Также он отметил вопросы экологии - по мнению парламентария, предложения Путина, возможно, станут основой для обсуждения на встрече, в том числе, с президентом США Джо Байденом. По словам Володина, в прозвучавших тезисах "есть логика, в них есть системный подход"."Президент правильно сказал, здесь необходимы правила. И в решении вопросов экологии должен быть системный подход, который принимается всеми. А не передергивать, делая то, что выгодно одним, чтобы создать проблемы другим, - и на этом выиграть. Это уже не стандарты. Это то, от чего надо уходить. Это какая-то игра "в наперстки", по-другому не назовёшь. А играть в это - только разрушать себя и отношения. Поэтому хотелось бы посоветовать, особенно США, которые любят поиграть "в напёрстки", не увлекаться", - добавил спикер Госдумы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/sfery-1735709856.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, вячеслав володин, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
предложил на ПМЭФ
для Европы
и США
новую повестку, в которой главная ценность - это человек и его здоровье, государства должны объединять свои усилия в деле помощи населению и сбережению людей, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
По его мнению, ключевыми в выступлении Путина были вопросы, имеющие отношение к выходу из пандемии.
"Совершенно очевидно, президент предложил и для европейских стран, и для США новую повестку, где главная ценность – это человек, его здоровье. И мы должны объединить усилия для того, чтобы помочь гражданам наших стран, чтобы сберечь людей и в будущем у нас такая ситуация не повторилась. Чтобы не зарабатывали на здоровье, как это случилось в ситуации пандемии", - сказал Володин.
В вопросах выхода из кризиса в экономике, добавил он, странам тоже необходимо объединять усилия, понимая, что это общий для всех вызов. "Здесь президент говорил не только о вопросах, связанных со взаимоотношениями с другими странами, но и мерах по поддержке экономики, в первую очередь, в нашей стране", - отметил Володин.
Еще один вопрос, поднятый в выступлении Путина, был связан с оказанием поддержки людям, которые сегодня хотели бы решить один из главных в жизни вопросов – приобретение жилья, продолжил спикер ГД.
"Эта тема тоже звучала, и она, конечно, крайне важна, особенно для тех, кто имеет одного ребенка, но под льготы не попадал. Принятое решение президента о льготной ипотечной ставке для тех, у кого один ребенок, позволит многим нашим семьям, которые только еще начинают строить жизнь, решить жилищный вопрос. И в продолжение темы ипотеки: сроки были ограничены, они были привязаны к ситуации с пандемией, и витал вопрос - что будет дальше. На это тоже был дан позитивный ответ", - сказал Володин.
Также он отметил вопросы экологии - по мнению парламентария, предложения Путина, возможно, станут основой для обсуждения на встрече, в том числе, с президентом США Джо Байденом
. По словам Володина, в прозвучавших тезисах "есть логика, в них есть системный подход".
"Президент правильно сказал, здесь необходимы правила. И в решении вопросов экологии должен быть системный подход, который принимается всеми. А не передергивать, делая то, что выгодно одним, чтобы создать проблемы другим, - и на этом выиграть. Это уже не стандарты. Это то, от чего надо уходить. Это какая-то игра "в наперстки", по-другому не назовёшь. А играть в это - только разрушать себя и отношения. Поэтому хотелось бы посоветовать, особенно США, которые любят поиграть "в напёрстки", не увлекаться", - добавил спикер Госдумы.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.