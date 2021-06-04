https://ria.ru/20210604/pmef-1735627460.html

Путин начал выступление на ПМЭФ

Путин начал выступление на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021

Путин начал выступление на ПМЭФ

Россия рада, что именно она принимает первое с начала пандемии коронавируса крупное мероприятие с участием бизнеса, заявил президент Владимир Путин, выступая на РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:27

2021-06-04T14:27

2021-06-04T14:51

россия

экономика

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия рада, что именно она принимает первое с начала пандемии коронавируса крупное мероприятие с участием бизнеса, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме."Вы знаете, что фактически с начала прошлого года из-за пандемии коронавируса встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. И мы рады, что после столь долгого вынужденного перерыва именно у нас в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что называется, вживую", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/deripaska-1735618270.html

россия

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россия, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин