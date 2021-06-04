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В Кремле назвали главную цель пленарного заседания ПМЭФ
В Кремле назвали главную цель пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021
В Кремле назвали главную цель пленарного заседания ПМЭФ
Главной темой пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса, заявил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:10
2021-06-04T12:10
2021-06-04T12:19
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Главной темой пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, главная тема - это преодоление последствий ковидного года", - сказал он журналистам.Песков также отметил, что несмотря на кризисный год, уровень инвестиционной активности остался приемлемым."Помимо этого также Путин проведет еще и традиционную встречу с большим бизнесом. Бизнес, который представлен здесь, - это и американцы, и немцы", - добавил представитель Кремля.По его словам, обычно на таких встречах представители бизнеса делятся с главой государства тем, что им кажется удобным в России, и говорят о том, что, им кажется, нуждается в дальнейшем совершенствовании."Всегда этот разговор предельно откровенный и очень информативный как для участников бизнес-сообщества, так и для президента России", - подчеркнул Песков.Участвовать в этой встрече, добавил он, будут также профильные министры и руководители ведомств, которых Путин традиционно подключает к дискуссии.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/peskov-1735561241.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Главной темой пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Естественно, главная тема - это преодоление последствий ковидного года", - сказал он журналистам.
Песков также отметил, что несмотря на кризисный год, уровень инвестиционной активности остался приемлемым.
"Помимо этого также Путин проведет еще и традиционную встречу с большим бизнесом. Бизнес, который представлен здесь, - это и американцы, и немцы", - добавил представитель Кремля.
По его словам, обычно на таких встречах представители бизнеса делятся с главой государства тем, что им кажется удобным в России, и говорят о том, что, им кажется, нуждается в дальнейшем совершенствовании.
"Всегда этот разговор предельно откровенный и очень информативный как для участников бизнес-сообщества, так и для президента России", - подчеркнул Песков.
Участвовать в этой встрече, добавил он, будут также профильные министры и руководители ведомств, которых Путин традиционно подключает к дискуссии.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ
.