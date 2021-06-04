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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/pmef-1735589371.html
В Кремле назвали главную цель пленарного заседания ПМЭФ
В Кремле назвали главную цель пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2021
В Кремле назвали главную цель пленарного заседания ПМЭФ
Главной темой пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса, заявил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:10
2021-06-04T12:19
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Главной темой пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, главная тема - это преодоление последствий ковидного года", - сказал он журналистам.Песков также отметил, что несмотря на кризисный год, уровень инвестиционной активности остался приемлемым."Помимо этого также Путин проведет еще и традиционную встречу с большим бизнесом. Бизнес, который представлен здесь, - это и американцы, и немцы", - добавил представитель Кремля.По его словам, обычно на таких встречах представители бизнеса делятся с главой государства тем, что им кажется удобным в России, и говорят о том, что, им кажется, нуждается в дальнейшем совершенствовании."Всегда этот разговор предельно откровенный и очень информативный как для участников бизнес-сообщества, так и для президента России", - подчеркнул Песков.Участвовать в этой встрече, добавил он, будут также профильные министры и руководители ведомств, которых Путин традиционно подключает к дискуссии.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, общество

В Кремле назвали главную цель пленарного заседания ПМЭФ

12:10 04.06.2021 (обновлено: 12:19 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Главной темой пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, главная тема - это преодоление последствий ковидного года", - сказал он журналистам.
Песков также отметил, что несмотря на кризисный год, уровень инвестиционной активности остался приемлемым.
"Помимо этого также Путин проведет еще и традиционную встречу с большим бизнесом. Бизнес, который представлен здесь, - это и американцы, и немцы", - добавил представитель Кремля.
По его словам, обычно на таких встречах представители бизнеса делятся с главой государства тем, что им кажется удобным в России, и говорят о том, что, им кажется, нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
10:20В России
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ
"Всегда этот разговор предельно откровенный и очень информативный как для участников бизнес-сообщества, так и для президента России", - подчеркнул Песков.
Участвовать в этой встрече, добавил он, будут также профильные министры и руководители ведомств, которых Путин традиционно подключает к дискуссии.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковОбщество
 
 
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