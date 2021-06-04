https://ria.ru/20210604/pmef-1735548155.html
Сессия ПМЭФ "Пандемии будущего. Стратегии готовности" с Дмитрием Киселевым
Сессия ПМЭФ "Пандемии будущего. Стратегии готовности" с Дмитрием Киселевым - РИА Новости, 04.06.2021
Сессия ПМЭФ "Пандемии будущего. Стратегии готовности" с Дмитрием Киселевым
На полях Петербургского международного экономического форума проходит экспертная сессия "Пандемии будущего. Стратегии готовности". Модератор — генеральный... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:05
2021-06-04T10:05
2021-06-04T10:05
петербургский международный экономический форум
дмитрий киселев
санкт-петербург
пмэф
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На полях Петербургского международного экономического форума проходит экспертная сессия "Пандемии будущего. Стратегии готовности". Модератор — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
санкт-петербург
РИА Новости
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2021
РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: ПМЭФ – 2021. Пандемии будущего. Стратегии готовности
LIVE: ПМЭФ – 2021. Пандемии будущего. Стратегии готовности
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, дмитрий киселев, санкт-петербург, пмэф
Сессия ПМЭФ "Пандемии будущего. Стратегии готовности" с Дмитрием Киселевым
На полях Петербургского международного экономического форума проходит экспертная сессия "Пандемии будущего. Стратегии готовности". Модератор — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
2021-06-04T10:05
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PT1S
Сессия ПМЭФ "Пандемии будущего. Стратегии готовности" с Дмитрием Киселевым
На полях Петербургского международного экономического форума проходит экспертная сессия "Пандемии будущего. Стратегии готовности". Модератор — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.