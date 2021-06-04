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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210604/plesen-1735516129.html
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени - РИА Новости, 04.06.2021
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени
Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало. Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций.
2021-06-04T12:00
2021-06-04T12:03
не верю!
коронавирус covid-19
подкаст
биология
эпидемия
здоровье
здоровье - общество
воз
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"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени
Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало. Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций.
audio/mpeg
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени
Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало. Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций.
audio/mpeg
Что такое "синдром больного здания", зачем в Китае едят пораженных плесенью насекомых, и может ли бытовая плесень убить? Об этом и многом другом рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов. 0:39 Эпидемия "черной плесени" в Индии: вспышка смертельной грибковой инфекции.3:06 Проклятие Тутанхамона: археологов убила плесень из саркофага? 9:52 Почему в Индии распространяется смертельная грибковая инфекция. Страшные последствия от COVID–19: полное бессилие организма, потеря памяти. 15:23 Концентрация антибиотиков в реках Индии зашкаливает. "Половина всех лекарств в мире делается в Индии. Это страна, в которой скоро нечем будет лечить людей".23:10 Почему мировое сообщество опасается грибковых инфекций и есть ли угроза для России? Правда ли подобные заболевания плохо поддаются лечению.28:27 Зачем в Китае в пищу принимают мертвых насекомых, пораженных грибом-паразитом (кордицепс). Черный рынок кордицепсов.36:33 Можно ли питаться продуктом, если срезать часть, пораженную плесенью. Плесень на зубной щетке. Грибы с берегов гиперсоленого озера, которые научились поедать бактерии.43:38 Ждать ли новой эпидемии?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, коронавирус covid-19, подкаст, биология, эпидемия, здоровье, здоровье - общество, воз, индия

"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

12:00 04.06.2021 (обновлено: 12:03 04.06.2021)
 
Не верю!
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени
12:00
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Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало. Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций.
Что такое "синдром больного здания", зачем в Китае едят пораженных плесенью насекомых, и может ли бытовая плесень убить? Об этом и многом другом рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов.
0:39 Эпидемия "черной плесени" в Индии: вспышка смертельной грибковой инфекции.
3:06 Проклятие Тутанхамона: археологов убила плесень из саркофага?
9:52 Почему в Индии распространяется смертельная грибковая инфекция. Страшные последствия от COVID–19: полное бессилие организма, потеря памяти.
15:23 Концентрация антибиотиков в реках Индии зашкаливает. "Половина всех лекарств в мире делается в Индии. Это страна, в которой скоро нечем будет лечить людей".
23:10 Почему мировое сообщество опасается грибковых инфекций и есть ли угроза для России? Правда ли подобные заболевания плохо поддаются лечению.
28:27 Зачем в Китае в пищу принимают мертвых насекомых, пораженных грибом-паразитом (кордицепс). Черный рынок кордицепсов.
36:33 Можно ли питаться продуктом, если срезать часть, пораженную плесенью. Плесень на зубной щетке. Грибы с берегов гиперсоленого озера, которые научились поедать бактерии.
43:38 Ждать ли новой эпидемии?
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