https://ria.ru/20210604/plesen-1735516129.html

"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени - РИА Новости, 04.06.2021

"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало. Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций.

2021-06-04T12:00

2021-06-04T12:00

2021-06-04T12:03

не верю!

коронавирус covid-19

подкаст

биология

эпидемия

здоровье

здоровье - общество

воз

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"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало. Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций. audio/mpeg

"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало. Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций. audio/mpeg

Что такое "синдром больного здания", зачем в Китае едят пораженных плесенью насекомых, и может ли бытовая плесень убить? Об этом и многом другом рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов. 0:39 Эпидемия "черной плесени" в Индии: вспышка смертельной грибковой инфекции.3:06 Проклятие Тутанхамона: археологов убила плесень из саркофага? 9:52 Почему в Индии распространяется смертельная грибковая инфекция. Страшные последствия от COVID–19: полное бессилие организма, потеря памяти. 15:23 Концентрация антибиотиков в реках Индии зашкаливает. "Половина всех лекарств в мире делается в Индии. Это страна, в которой скоро нечем будет лечить людей".23:10 Почему мировое сообщество опасается грибковых инфекций и есть ли угроза для России? Правда ли подобные заболевания плохо поддаются лечению.28:27 Зачем в Китае в пищу принимают мертвых насекомых, пораженных грибом-паразитом (кордицепс). Черный рынок кордицепсов.36:33 Можно ли питаться продуктом, если срезать часть, пораженную плесенью. Плесень на зубной щетке. Грибы с берегов гиперсоленого озера, которые научились поедать бактерии.43:38 Ждать ли новой эпидемии?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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