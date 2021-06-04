Политикам на Украине опасно строить отношения с Россией, заявил Песков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. На Украине сейчас сложно вести политику, направленную на выстраивание отношений с РФ, это требует политического и гражданского мужества, не все политики на это способны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"К сожалению, сейчас в Украине очень сложно заниматься политикой, исходя из необходимости выстраивания добрых отношений с Россией. Это не только сложно, но, как мы видим на примере с (главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором) Медведчуком, это чрезвычайно опасно", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Песков отметил, что занимать такую позицию и в интересах Украины наладить отношения с РФ - "это требует такого, наверное, политического и гражданского мужества".
"Не каждый политик на это способен. Очевидно, доминируют достаточно оголтелые и антироссийски настроенные политики. И они вот это свое домирирующее влияние используют для того, чтобы не позволять хоть каким-то не пророссийским, а проукраинским тенденциям - потому что это в конце концов в интересах Украины возрождать отношения", - добавил он.
Вчера, 16:30Зеленского осудили за пропаганду "боязни России"
"Участвуют предприятия украинские, которые государственные, которые управляются правительством и так далее. То есть, это все в интересах Украины", - сказал Песков.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
23 апреля, 08:00Россия расставила точки над Україной