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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/peskov-1735628815.html
Политикам на Украине опасно строить отношения с Россией, заявил Песков
Политикам на Украине опасно строить отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2021
Политикам на Украине опасно строить отношения с Россией, заявил Песков
На Украине сейчас сложно вести политику, направленную на выстраивание отношений с РФ, это требует политического и гражданского мужества, не все политики на это... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:32
2021-06-04T14:32
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
украина
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. На Украине сейчас сложно вести политику, направленную на выстраивание отношений с РФ, это требует политического и гражданского мужества, не все политики на это способны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков отметил, что занимать такую позицию и в интересах Украины наладить отношения с РФ - "это требует такого, наверное, политического и гражданского мужества"."Не каждый политик на это способен. Очевидно, доминируют достаточно оголтелые и антироссийски настроенные политики. И они вот это свое домирирующее влияние используют для того, чтобы не позволять хоть каким-то не пророссийским, а проукраинским тенденциям - потому что это в конце концов в интересах Украины возрождать отношения", - добавил он.Он отметил, что товарооборот Киева с Москвой немалый, украинские предприниматели зарабатывают деньги в ходе торгово-экономических отношений с РФ."Участвуют предприятия украинские, которые государственные, которые управляются правительством и так далее. То есть, это все в интересах Украины", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/naivnyy-1735467046.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, украина, в мире

Политикам на Украине опасно строить отношения с Россией, заявил Песков

14:32 04.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. На Украине сейчас сложно вести политику, направленную на выстраивание отношений с РФ, это требует политического и гражданского мужества, не все политики на это способны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"К сожалению, сейчас в Украине очень сложно заниматься политикой, исходя из необходимости выстраивания добрых отношений с Россией. Это не только сложно, но, как мы видим на примере с (главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором) Медведчуком, это чрезвычайно опасно", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Песков отметил, что занимать такую позицию и в интересах Украины наладить отношения с РФ - "это требует такого, наверное, политического и гражданского мужества".
"Не каждый политик на это способен. Очевидно, доминируют достаточно оголтелые и антироссийски настроенные политики. И они вот это свое домирирующее влияние используют для того, чтобы не позволять хоть каким-то не пророссийским, а проукраинским тенденциям - потому что это в конце концов в интересах Украины возрождать отношения", - добавил он.
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Он отметил, что товарооборот Киева с Москвой немалый, украинские предприниматели зарабатывают деньги в ходе торгово-экономических отношений с РФ.
"Участвуют предприятия украинские, которые государственные, которые управляются правительством и так далее. То есть, это все в интересах Украины", - сказал Песков.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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