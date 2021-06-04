https://ria.ru/20210604/peskov-1735628815.html

Политикам на Украине опасно строить отношения с Россией, заявил Песков

Политикам на Украине опасно строить отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2021

Политикам на Украине опасно строить отношения с Россией, заявил Песков

На Украине сейчас сложно вести политику, направленную на выстраивание отношений с РФ, это требует политического и гражданского мужества, не все политики на это... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:32

2021-06-04T14:32

2021-06-04T14:32

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий песков

украина

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. На Украине сейчас сложно вести политику, направленную на выстраивание отношений с РФ, это требует политического и гражданского мужества, не все политики на это способны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков отметил, что занимать такую позицию и в интересах Украины наладить отношения с РФ - "это требует такого, наверное, политического и гражданского мужества"."Не каждый политик на это способен. Очевидно, доминируют достаточно оголтелые и антироссийски настроенные политики. И они вот это свое домирирующее влияние используют для того, чтобы не позволять хоть каким-то не пророссийским, а проукраинским тенденциям - потому что это в конце концов в интересах Украины возрождать отношения", - добавил он.Он отметил, что товарооборот Киева с Москвой немалый, украинские предприниматели зарабатывают деньги в ходе торгово-экономических отношений с РФ."Участвуют предприятия украинские, которые государственные, которые управляются правительством и так далее. То есть, это все в интересах Украины", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/naivnyy-1735467046.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

россия

украина

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, украина, в мире