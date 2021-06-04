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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/peskov-1735614483.html
Песков заявил о кризисе в отношениях России и США
Песков заявил о кризисе в отношениях России и США - РИА Новости, 04.06.2021
Песков заявил о кризисе в отношениях России и США
Москва не ожидает существенного продвижения от саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отношения двух стран в кризисе, заявил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:39
2021-06-04T13:40
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва не ожидает существенного продвижения от саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отношения двух стран в кризисе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Мы не ожидаем каких-то прорывов, мы не ожидаем какого-то существенного продвижения. Сам факт первого контакта важен. Это очень важная встреча. Отношения находятся в кризисе двусторонние, поэтому президентам есть о чем поговорить", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ."Такое количество проблем на повестке дня, что быстро их преодолеть вряд ли получится. Да и есть ряд принципиальных вопросов, по которым имеются серьезные разногласия", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире

Песков заявил о кризисе в отношениях России и США

13:39 04.06.2021 (обновлено: 13:40 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва не ожидает существенного продвижения от саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отношения двух стран в кризисе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы не ожидаем каких-то прорывов, мы не ожидаем какого-то существенного продвижения. Сам факт первого контакта важен. Это очень важная встреча. Отношения находятся в кризисе двусторонние, поэтому президентам есть о чем поговорить", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
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"Такое количество проблем на повестке дня, что быстро их преодолеть вряд ли получится. Да и есть ряд принципиальных вопросов, по которым имеются серьезные разногласия", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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