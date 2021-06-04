https://ria.ru/20210604/peskov-1735614483.html

Песков заявил о кризисе в отношениях России и США

Песков заявил о кризисе в отношениях России и США - РИА Новости, 04.06.2021

Песков заявил о кризисе в отношениях России и США

Москва не ожидает существенного продвижения от саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отношения двух стран в кризисе, заявил... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:39

2021-06-04T13:39

2021-06-04T13:40

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва не ожидает существенного продвижения от саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, отношения двух стран в кризисе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Мы не ожидаем каких-то прорывов, мы не ожидаем какого-то существенного продвижения. Сам факт первого контакта важен. Это очень важная встреча. Отношения находятся в кризисе двусторонние, поэтому президентам есть о чем поговорить", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ."Такое количество проблем на повестке дня, что быстро их преодолеть вряд ли получится. Да и есть ряд принципиальных вопросов, по которым имеются серьезные разногласия", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/gref-1735584763.html

https://ria.ru/20210604/illyuzii-1735604799.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире