https://ria.ru/20210604/peskov-1735607725.html

Песков прокомментировал заявление директора ФБР о хакерах

Песков прокомментировал заявление директора ФБР о хакерах - РИА Новости, 04.06.2021

Песков прокомментировал заявление директора ФБР о хакерах

В Кремле отрицательно относятся к обвинениям в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:10

2021-06-04T13:10

2021-06-04T14:12

дмитрий песков

петербургский международный экономический форум

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фбр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Кремле отрицательно относятся к обвинениям в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство ведет расследование в отношении около сотни различных типов программ-вымогателей, использовавшихся для кибератак на США, "следы многих из них ведут в Россию", сообщило издание Wall Street Journal. Он отметил роль РФ как "убежища" хакеров и добавил, что "не видит прогресса" в том, чтобы Москва показывала, что серьезно относится к проблеме."Мы отрицательно относимся к таким обвинениям. Хакеры существуют в любой стране мира, особенно хакеров много там, где развитые технологии. У нас очень сильная технологическая область, а наши компьютерщики работают во всех странах мира, и в Силиконовой долине работают, и в Великобритании", - сказал Песков, комментируя утверждения директора ФБР."Подобные заявления скорее эмоциональные, они не имеют отношения к реальному положению дел",- отметил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210604/blinken-1735536001.html

https://ria.ru/20210604/khakery-1735546710.html

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дмитрий песков, россия, фбр, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире