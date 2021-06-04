https://ria.ru/20210604/peskov-1735607725.html
Песков прокомментировал заявление директора ФБР о хакерах
Песков прокомментировал заявление директора ФБР о хакерах - РИА Новости, 04.06.2021
Песков прокомментировал заявление директора ФБР о хакерах
В Кремле отрицательно относятся к обвинениям в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:10
2021-06-04T13:10
2021-06-04T14:12
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Кремле отрицательно относятся к обвинениям в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство ведет расследование в отношении около сотни различных типов программ-вымогателей, использовавшихся для кибератак на США, "следы многих из них ведут в Россию", сообщило издание Wall Street Journal. Он отметил роль РФ как "убежища" хакеров и добавил, что "не видит прогресса" в том, чтобы Москва показывала, что серьезно относится к проблеме."Мы отрицательно относимся к таким обвинениям. Хакеры существуют в любой стране мира, особенно хакеров много там, где развитые технологии. У нас очень сильная технологическая область, а наши компьютерщики работают во всех странах мира, и в Силиконовой долине работают, и в Великобритании", - сказал Песков, комментируя утверждения директора ФБР."Подобные заявления скорее эмоциональные, они не имеют отношения к реальному положению дел",- отметил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210604/blinken-1735536001.html
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дмитрий песков, россия, фбр, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире