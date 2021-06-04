Песков рассказал о подготовке к нормандскому саммиту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Подвижек по организации нормандского саммита пока нет, перед этим нужна "домашняя работа" по уже достигнутым договоренностям, однако сейчас неблагоприятным фоном идёт настрой Киева на подмену минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, подвижек пока нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли подвижки по встрече и саммиту в нормандском формате.
Однако все стороны согласны, что необходимо продолжать работу и что встречи должны происходить, добавил он.
"Есть понимание, что должны встречаться и министры иностранных дел, тем более об этом говорили главы государств, и должен пройти и саммит. Но перед этим должна быть проделана домашняя работа", - заявил представитель Кремля.
Он пояснил, что есть целый набор предыдущих договоренностей, и должно возникнуть понимание о продвижении в их реализации.
"Пока с этим проблемы. Работа продолжается, но очень-очень вязко. И конечно, фоном неблагоприятным для всей продолжающейся работы, наверное, идет такой весьма нетщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей", - заключил Песков.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.