https://ria.ru/20210604/peskov-1735604918.html

Россия не вмешивается в отношения Украины и США, заявил Песков

Россия не вмешивается в отношения Украины и США, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2021

Россия не вмешивается в отношения Украины и США, заявил Песков

Москва не вмешивается в двусторонние отношения Украины и США, это их дело, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:00

2021-06-04T13:00

2021-06-04T13:00

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

киев

украина

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва не вмешивается в двусторонние отношения Украины и США, это их дело, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора Киева с Вашингтоном до встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена."Это вопрос двусторонних американо-украинских отношений. Здесь мы не имеем в виду, да и не можем и не собираемся в это вмешиваться", - сказал он журналистам

https://ria.ru/20210521/zakharova-1733410344.html

россия

москва

сша

киев

украина

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, киев, украина, в мире