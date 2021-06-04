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Россия не вмешивается в отношения Украины и США, заявил Песков
Россия не вмешивается в отношения Украины и США, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2021
Россия не вмешивается в отношения Украины и США, заявил Песков
Москва не вмешивается в двусторонние отношения Украины и США, это их дело, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:00
2021-06-04T13:00
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
киев
украина
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва не вмешивается в двусторонние отношения Украины и США, это их дело, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора Киева с Вашингтоном до встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена."Это вопрос двусторонних американо-украинских отношений. Здесь мы не имеем в виду, да и не можем и не собираемся в это вмешиваться", - сказал он журналистам
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, киев, украина, в мире

Россия не вмешивается в отношения Украины и США, заявил Песков

13:00 04.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Москва не вмешивается в двусторонние отношения Украины и США, это их дело, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разговора Киева с Вашингтоном до встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
"Это вопрос двусторонних американо-украинских отношений. Здесь мы не имеем в виду, да и не можем и не собираемся в это вмешиваться", - сказал он журналистам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 23:55
Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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