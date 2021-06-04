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Предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет, заявил Песков
Предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2021
Предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет, заявил Песков
Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, Крым в том контексте, в каком предлагает Киев, обсуждению не РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:38
2021-06-04T20:58
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, Крым в том контексте, в каком предлагает Киев, обсуждению не подлежит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили", — сказал он журналистам.Песков напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым."Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит", — подчеркнул он.По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество."Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит", — сказал пресс-секретарь президента России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/zelenskiy-1734651294.html
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

Предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет, заявил Песков

12:38 04.06.2021 (обновлено: 20:58 04.06.2021)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, Крым в том контексте, в каком предлагает Киев, обсуждению не подлежит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили", — сказал он журналистам.
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Песков напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым.
"Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит", — подчеркнул он.
По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество.
"Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит", — сказал пресс-секретарь президента России.
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