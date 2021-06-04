Предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет, заявил Песков
12:38 04.06.2021 (обновлено: 20:58 04.06.2021)
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, Крым в том контексте, в каком предлагает Киев, обсуждению не подлежит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили", — сказал он журналистам.
Песков напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым.
"Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит", — подчеркнул он.
По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество.
"Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит", — сказал пресс-секретарь президента России.
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