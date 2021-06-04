https://ria.ru/20210604/peskov-1735597964.html

Предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет, заявил Песков

Предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2021

Предложений от Киева по встрече Путина и Зеленского нет, заявил Песков

Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, Крым в том контексте, в каком предлагает Киев, обсуждению не РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:38

2021-06-04T12:38

2021-06-04T20:58

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

украина

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, Крым в том контексте, в каком предлагает Киев, обсуждению не подлежит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили", — сказал он журналистам.Песков напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым."Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит", — подчеркнул он.По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество."Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит", — сказал пресс-секретарь президента России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/zelenskiy-1734651294.html

https://ria.ru/20210603/naivnyy-1735467046.html

россия

украина

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире