https://ria.ru/20210604/peskov-1735591489.html

Песков прокомментировал слова о "спонсировании" Nexta

Песков прокомментировал слова о "спонсировании" Nexta - РИА Новости, 04.06.2021

Песков прокомментировал слова о "спонсировании" Nexta

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, кого из "российских олигархов" подразумевал задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:18

2021-06-04T12:18

2021-06-04T12:56

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

дмитрий песков

белоруссия

вильнюс

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, кого из "российских олигархов" подразумевал задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич, говоря о "спонсировании" основанного им Telegram-канала Nexta."Нет, мы не знаем. Я не знаю, о каком бизнесмене (речь). Наверное, нужно уточнение спрашивать у белорусской стороны", - сказал Песков в ответ на вопрос, знает ли он, о каком российском олигархе идет речь в рассказе Протасевича.Протасевич рассказал накануне в интервью белорусскому госТВ о некоем российском олигархе - конкуренте Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Имя предпринимателя он не назвал.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210327/nexta-1603118044.html

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html

россия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, дмитрий песков, белоруссия, вильнюс, в мире