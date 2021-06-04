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Песков прокомментировал слова о "спонсировании" Nexta
Песков прокомментировал слова о "спонсировании" Nexta - РИА Новости, 04.06.2021
Песков прокомментировал слова о "спонсировании" Nexta
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, кого из "российских олигархов" подразумевал задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:18
2021-06-04T12:56
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
дмитрий песков
белоруссия
вильнюс
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, кого из "российских олигархов" подразумевал задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич, говоря о "спонсировании" основанного им Telegram-канала Nexta."Нет, мы не знаем. Я не знаю, о каком бизнесмене (речь). Наверное, нужно уточнение спрашивать у белорусской стороны", - сказал Песков в ответ на вопрос, знает ли он, о каком российском олигархе идет речь в рассказе Протасевича.Протасевич рассказал накануне в интервью белорусскому госТВ о некоем российском олигархе - конкуренте Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Имя предпринимателя он не назвал.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210327/nexta-1603118044.html
https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, дмитрий песков, белоруссия, вильнюс, в мире

Песков прокомментировал слова о "спонсировании" Nexta

12:18 04.06.2021 (обновлено: 12:56 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, кого из "российских олигархов" подразумевал задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич, говоря о "спонсировании" основанного им Telegram-канала Nexta.
"Нет, мы не знаем. Я не знаю, о каком бизнесмене (речь). Наверное, нужно уточнение спрашивать у белорусской стороны", - сказал Песков в ответ на вопрос, знает ли он, о каком российском олигархе идет речь в рассказе Протасевича.
Трансляция Telegram-канала Nexta-Live на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 15:40Протесты в Белоруссии
Минск инициирует признание Nexta иностранной экстремистской организацией
Протасевич рассказал накануне в интервью белорусскому госТВ о некоем российском олигархе - конкуренте Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Имя предпринимателя он не назвал.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Он был объявлен в розыск. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 20:59
Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairДмитрий ПесковБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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