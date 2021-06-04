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Песков заявил, что встреча Путина и Байдена очень важна
Песков заявил, что встреча Путина и Байдена очень важна - РИА Новости, 04.06.2021
Песков заявил, что встреча Путина и Байдена очень важна
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, но завышенные ожидания неверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:21
2021-06-04T09:35
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, но завышенные ожидания неверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встречу планируется провести 16 июня в Женеве."Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире

Песков заявил, что встреча Путина и Байдена очень важна

09:21 04.06.2021 (обновлено: 09:35 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, но завышенные ожидания неверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встречу планируется провести 16 июня в Женеве.
"Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 21:46В мире
Белый дом объявил одну из актуальных тем перед встречей Байдена и Путина
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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