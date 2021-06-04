https://ria.ru/20210604/peskov-1735552605.html

Песков заявил, что встреча Путина и Байдена очень важна

Песков заявил, что встреча Путина и Байдена очень важна - РИА Новости, 04.06.2021

Песков заявил, что встреча Путина и Байдена очень важна

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, но завышенные ожидания неверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:21

2021-06-04T09:21

2021-06-04T09:35

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, но завышенные ожидания неверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встречу планируется провести 16 июня в Женеве."Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/peregovory-1735336961.html

россия

женева (город)

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире