https://ria.ru/20210604/peru-1735539257.html

В Перу раскрыли планы кандидатов в президенты по отношениям с Россией

В Перу раскрыли планы кандидатов в президенты по отношениям с Россией - РИА Новости, 04.06.2021

В Перу раскрыли планы кандидатов в президенты по отношениям с Россией

Оба кандидата в президенты Перу заинтересованы в поддержании и развитии отношений с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве Хуан Дель... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T03:53

2021-06-04T03:53

2021-06-04T03:53

распространение коронавируса

хуан дель кампо

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

кейко фухимори

перу

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оба кандидата в президенты Перу заинтересованы в поддержании и развитии отношений с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве Хуан Дель Кампо.В следующее воскресенье 13 июня в Перу пройдет второй тур выборов президента, где за пост главы государства борются дочь экс-главы Перу Кейко Фухимори и лидер партии "Свободное Перу" Педро Кастильо.По словам Дель Кампо, в Перу "всегда заинтересованы поддерживать и укреплять отношения с Россией", и после прихода к власти нового правительства во второй половине года Перу и Россия могут возобновить механизм политических консультаций.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731446329.html

россия

перу

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хуан дель кампо, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), кейко фухимори, перу, в мире