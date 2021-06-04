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В Перу раскрыли планы кандидатов в президенты по отношениям с Россией
В Перу раскрыли планы кандидатов в президенты по отношениям с Россией - РИА Новости, 04.06.2021
В Перу раскрыли планы кандидатов в президенты по отношениям с Россией
Оба кандидата в президенты Перу заинтересованы в поддержании и развитии отношений с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве Хуан Дель... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:53
2021-06-04T03:53
распространение коронавируса
хуан дель кампо
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
кейко фухимори
перу
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оба кандидата в президенты Перу заинтересованы в поддержании и развитии отношений с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве Хуан Дель Кампо.В следующее воскресенье 13 июня в Перу пройдет второй тур выборов президента, где за пост главы государства борются дочь экс-главы Перу Кейко Фухимори и лидер партии "Свободное Перу" Педро Кастильо.По словам Дель Кампо, в Перу "всегда заинтересованы поддерживать и укреплять отношения с Россией", и после прихода к власти нового правительства во второй половине года Перу и Россия могут возобновить механизм политических консультаций.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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хуан дель кампо, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), кейко фухимори, перу, в мире

В Перу раскрыли планы кандидатов в президенты по отношениям с Россией

03:53 04.06.2021
 
CC BY 2.0 / Universidad de Piura / Del Campo RodríguezНовый чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
Новый чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
CC BY 2.0 / Universidad de Piura / Del Campo Rodríguez
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оба кандидата в президенты Перу заинтересованы в поддержании и развитии отношений с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ посол страны в Москве Хуан Дель Кампо.
"Отношения с Россией выходят за рамки политической конъюнктуры, потому что это фундаментальная страна для Перу. Я уверен, что оба кандидата будут уделять им должное значение", - сказал дипломат.
В следующее воскресенье 13 июня в Перу пройдет второй тур выборов президента, где за пост главы государства борются дочь экс-главы Перу Кейко Фухимори и лидер партии "Свободное Перу" Педро Кастильо.
По словам Дель Кампо, в Перу "всегда заинтересованы поддерживать и укреплять отношения с Россией", и после прихода к власти нового правительства во второй половине года Перу и Россия могут возобновить механизм политических консультаций.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Распространение коронавирусаХуан дель КампоРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Кейко ФухимориПеруВ мире
 
 
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