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CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами - РИА Новости, 04.06.2021
CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
Министерство обороны США будет придерживаться существующей политики по неофициальным флагам и не сделает исключения для показа флага ЛГБТ на военных базах,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T23:26
2021-06-04T23:26
марк эспер
джон кирби
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Министерство обороны США будет придерживаться существующей политики по неофициальным флагам и не сделает исключения для показа флага ЛГБТ на военных базах, заявил телеканалу CNN официальный представитель ведомства Джон Кирби.При этом он подчеркнул, что данное решение "никоим образом не отражается на уважении и восхищении" сотрудниками-представителями ЛГБТК+ сообщества.Отмечается, что решение Пентагона идет вразрез с решением госдепа. Телеканал напоминает, что госсекретарь Энтони Блинкен в апреле выдал общее разрешение дипломатическим представительствам США поднимать ЛГБТ-флаг на одном флагштоке с американским флагом.В прошлом году Марк Эспер, занимавший тогда должность министра обороны США, подписал распоряжение, которое содержало список разрешенных к демонстрации на военных объектах флагов. Флаг Конфедерации и флаг ЛГБТ в него не вошли. Будучи еще кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джо Байден поддержал запрет Пентагона на демонстрацию флага Конфедерации, но раскритиковал запрет на флаг ЛГБТ, пообещав вернуть это право.
https://ria.ru/20210201/pentagon-1595004101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/armiya-1735127362.html
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марк эспер, джон кирби, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами

23:26 04.06.2021
 
© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of StaffВоенные США у здания Пентагона
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Министерство обороны США будет придерживаться существующей политики по неофициальным флагам и не сделает исключения для показа флага ЛГБТ на военных базах, заявил телеканалу CNN официальный представитель ведомства Джон Кирби.
При этом он подчеркнул, что данное решение "никоим образом не отражается на уважении и восхищении" сотрудниками-представителями ЛГБТК+ сообщества.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 08:00
"Теперь все будет иначе": зачем Байден вернул армии трансгендеров
Отмечается, что решение Пентагона идет вразрез с решением госдепа. Телеканал напоминает, что госсекретарь Энтони Блинкен в апреле выдал общее разрешение дипломатическим представительствам США поднимать ЛГБТ-флаг на одном флагштоке с американским флагом.
В прошлом году Марк Эспер, занимавший тогда должность министра обороны США, подписал распоряжение, которое содержало список разрешенных к демонстрации на военных объектах флагов. Флаг Конфедерации и флаг ЛГБТ в него не вошли. Будучи еще кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джо Байден поддержал запрет Пентагона на демонстрацию флага Конфедерации, но раскритиковал запрет на флаг ЛГБТ, пообещав вернуть это право.
Американские военные на борту авианосца John C. Stennis - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:52Авторы
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Марк ЭсперДжон КирбиМинистерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
 
 
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