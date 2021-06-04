https://ria.ru/20210604/pentagon-1735737418.html
CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами - РИА Новости, 04.06.2021
CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
Министерство обороны США будет придерживаться существующей политики по неофициальным флагам и не сделает исключения для показа флага ЛГБТ на военных базах,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T23:26
2021-06-04T23:26
2021-06-04T23:26
марк эспер
джон кирби
министерство обороны сша
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Министерство обороны США будет придерживаться существующей политики по неофициальным флагам и не сделает исключения для показа флага ЛГБТ на военных базах, заявил телеканалу CNN официальный представитель ведомства Джон Кирби.При этом он подчеркнул, что данное решение "никоим образом не отражается на уважении и восхищении" сотрудниками-представителями ЛГБТК+ сообщества.Отмечается, что решение Пентагона идет вразрез с решением госдепа. Телеканал напоминает, что госсекретарь Энтони Блинкен в апреле выдал общее разрешение дипломатическим представительствам США поднимать ЛГБТ-флаг на одном флагштоке с американским флагом.В прошлом году Марк Эспер, занимавший тогда должность министра обороны США, подписал распоряжение, которое содержало список разрешенных к демонстрации на военных объектах флагов. Флаг Конфедерации и флаг ЛГБТ в него не вошли. Будучи еще кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джо Байден поддержал запрет Пентагона на демонстрацию флага Конфедерации, но раскритиковал запрет на флаг ЛГБТ, пообещав вернуть это право.
https://ria.ru/20210201/pentagon-1595004101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/armiya-1735127362.html
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марк эспер, джон кирби, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире