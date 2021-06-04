https://ria.ru/20210604/pentagon-1735737418.html

CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами

CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами - РИА Новости, 04.06.2021

CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами

Министерство обороны США будет придерживаться существующей политики по неофициальным флагам и не сделает исключения для показа флага ЛГБТ на военных базах,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T23:26

2021-06-04T23:26

2021-06-04T23:26

марк эспер

джон кирби

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/129756/07/1297560747_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_389d7b53738419245f829e5050f963ab.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Министерство обороны США будет придерживаться существующей политики по неофициальным флагам и не сделает исключения для показа флага ЛГБТ на военных базах, заявил телеканалу CNN официальный представитель ведомства Джон Кирби.При этом он подчеркнул, что данное решение "никоим образом не отражается на уважении и восхищении" сотрудниками-представителями ЛГБТК+ сообщества.Отмечается, что решение Пентагона идет вразрез с решением госдепа. Телеканал напоминает, что госсекретарь Энтони Блинкен в апреле выдал общее разрешение дипломатическим представительствам США поднимать ЛГБТ-флаг на одном флагштоке с американским флагом.В прошлом году Марк Эспер, занимавший тогда должность министра обороны США, подписал распоряжение, которое содержало список разрешенных к демонстрации на военных объектах флагов. Флаг Конфедерации и флаг ЛГБТ в него не вошли. Будучи еще кандидатом в президенты США от Демократической партии, Джо Байден поддержал запрет Пентагона на демонстрацию флага Конфедерации, но раскритиковал запрет на флаг ЛГБТ, пообещав вернуть это право.

https://ria.ru/20210201/pentagon-1595004101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/armiya-1735127362.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, джон кирби, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире