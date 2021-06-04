https://ria.ru/20210604/patent-1735558135.html
В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19
В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021
В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19
Отказ от патента на вакцины от коронавируса ничего не даст сам по себе без передачи технологий, заявил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:01
2021-06-04T10:01
2021-06-04T10:04
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отказ от патента на вакцины от коронавируса ничего не даст сам по себе без передачи технологий, заявил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев на Петербургском международном экономическом форуме.Китай в мае сообщил, что поддерживает предложение Всемирной торговой организации (ВТО) об отказе от прав на интеллектуальную собственность на вакцины от COVID-19 и предлагает перейти к фазе консультаций по тексту соглашения."От прав вообще нельзя отказаться, потому что право на авторство, например, никто не отнимет у института Гамалеи", - сказал Ивлиев.По его словам, "сказать, что "я отказываюсь от своих прав, изобретайте заново вакцину Sinovac" – это не решение вопроса"."Кто сможет производить эту вакцину? ЮАР не сможет. Ну Индия сможет. А если правообладатель такой, как Китай, говорит: я передам с технологией в том качественном виде, в котором это необходимо, это другой результат", - объяснил глава Роспатента."Другое дело, что права на использование передать безвозмездно или с выплатой вознаграждения, а передаются они по лицензионному договору, то есть с согласия правообладателя, вот эту процедуру применительно к вакцинам, лекарствам от ковида можно прорабатывать, и механизмы такие есть", - добавил он.Речь нужно вести о том, как использовать этот препарат с использованием инструмента интеллектуальной собственности, инструментов, допускаемых сейчас международными договорами и законодательными ограничениями интеллектуальной собственности, и как передавать эти технологии, считает Ивлиев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/kovid-1735276840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Отказ от патента на вакцины от коронавируса ничего не даст сам по себе без передачи технологий, заявил РИА Новости глава Роспатента
Григорий Ивлиев на Петербургском международном экономическом форуме.
Китай
в мае сообщил, что поддерживает предложение Всемирной торговой организации (ВТО)
об отказе от прав на интеллектуальную собственность на вакцины от COVID-19 и предлагает перейти к фазе консультаций по тексту соглашения.
"От прав вообще нельзя отказаться, потому что право на авторство, например, никто не отнимет у института Гамалеи", - сказал Ивлиев.
По его словам, "сказать, что "я отказываюсь от своих прав, изобретайте заново вакцину Sinovac" – это не решение вопроса".
"Кто сможет производить эту вакцину? ЮАР не сможет. Ну Индия сможет. А если правообладатель такой, как Китай, говорит: я передам с технологией в том качественном виде, в котором это необходимо, это другой результат", - объяснил глава Роспатента.
"Другое дело, что права на использование передать безвозмездно или с выплатой вознаграждения, а передаются они по лицензионному договору, то есть с согласия правообладателя, вот эту процедуру применительно к вакцинам, лекарствам от ковида можно прорабатывать, и механизмы такие есть", - добавил он.
Речь нужно вести о том, как использовать этот препарат с использованием инструмента интеллектуальной собственности, инструментов, допускаемых сейчас международными договорами и законодательными ограничениями интеллектуальной собственности, и как передавать эти технологии, считает Ивлиев.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.