https://ria.ru/20210604/patent-1735558135.html

В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19

В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021

В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19

Отказ от патента на вакцины от коронавируса ничего не даст сам по себе без передачи технологий, заявил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:01

2021-06-04T10:01

2021-06-04T10:04

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отказ от патента на вакцины от коронавируса ничего не даст сам по себе без передачи технологий, заявил РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев на Петербургском международном экономическом форуме.Китай в мае сообщил, что поддерживает предложение Всемирной торговой организации (ВТО) об отказе от прав на интеллектуальную собственность на вакцины от COVID-19 и предлагает перейти к фазе консультаций по тексту соглашения."От прав вообще нельзя отказаться, потому что право на авторство, например, никто не отнимет у института Гамалеи", - сказал Ивлиев.По его словам, "сказать, что "я отказываюсь от своих прав, изобретайте заново вакцину Sinovac" – это не решение вопроса"."Кто сможет производить эту вакцину? ЮАР не сможет. Ну Индия сможет. А если правообладатель такой, как Китай, говорит: я передам с технологией в том качественном виде, в котором это необходимо, это другой результат", - объяснил глава Роспатента."Другое дело, что права на использование передать безвозмездно или с выплатой вознаграждения, а передаются они по лицензионному договору, то есть с согласия правообладателя, вот эту процедуру применительно к вакцинам, лекарствам от ковида можно прорабатывать, и механизмы такие есть", - добавил он.Речь нужно вести о том, как использовать этот препарат с использованием инструмента интеллектуальной собственности, инструментов, допускаемых сейчас международными договорами и законодательными ограничениями интеллектуальной собственности, и как передавать эти технологии, считает Ивлиев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/kovid-1735276840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество