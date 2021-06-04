Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210604/park-1735564386.html
Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы
Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы - РИА Новости, 04.06.2021
Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы
Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:41
2021-06-04T10:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735565780_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_3b2d0c0cf18362eec1494b6d8885c355.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что небольшой парк расположен на месте бывшего учебного аэродрома. В память о находившейся здесь Школе младших авиационных специалистов связи установят солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Этих птиц называют "королями неба".
https://ria.ru/20210602/blagoustroystvo-1735216667.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735565780_85:0:1222:853_1920x0_80_0_0_690e08a9ef333db7f92ce9c5663ae745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество

Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы

10:41 04.06.2021
 
© Telegram-канал Городское хозяйство МосквыПроект парка летчиков-испытателей в районе Тропарево-Никулино
Проект парка летчиков-испытателей в районе Тропарево-Никулино
© Telegram-канал Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В этом году в районе Тропарево-Никулино на западе столицы благоустроим парк летчиков-испытателей. Работы на улице Академика Анохина в микрорайоне Никулино-1 уже начались. При разработке концепции благоустройства учли мнение участников проекта "Активный гражданин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что небольшой парк расположен на месте бывшего учебного аэродрома. В память о находившейся здесь Школе младших авиационных специалистов связи установят солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Этих птиц называют "королями неба".
"Что еще будет сделано: отремонтируем детские площадки; приведем в порядок дорожно-тропиночную сеть; высадим деревья и кустарники, разобьем цветники; установим уличные качели; реконструируем площадку для дрессировки собак; благоустроим 8 прилегающих к парку дворов", - дополняется в сообщении.
Большой Устьинский мост и остров Балчуг в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 08:36Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Стартовали работы по благоустройству острова Балчуг в центре Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыTelegram (приложение)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния