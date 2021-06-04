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Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы
Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы - РИА Новости, 04.06.2021
Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы
Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:41
2021-06-04T10:41
2021-06-04T10:41
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что небольшой парк расположен на месте бывшего учебного аэродрома. В память о находившейся здесь Школе младших авиационных специалистов связи установят солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Этих птиц называют "королями неба".
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