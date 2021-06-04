https://ria.ru/20210604/park-1735564386.html

Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы

Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы - РИА Новости, 04.06.2021

Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы

Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:41

2021-06-04T10:41

2021-06-04T10:41

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городское хозяйство москвы

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общество

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Парк летчиков-испытателей благоустроят в этом году на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что небольшой парк расположен на месте бывшего учебного аэродрома. В память о находившейся здесь Школе младших авиационных специалистов связи установят солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Этих птиц называют "королями неба".

https://ria.ru/20210602/blagoustroystvo-1735216667.html

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2021

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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество