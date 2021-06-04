https://ria.ru/20210604/pandemiya-1735542148.html

Бельгийские эксперты оценили действия властей Москвы во время пандемии

Бельгийские эксперты оценили действия властей Москвы во время пандемии - РИА Новости, 04.06.2021

Бельгийские эксперты оценили действия властей Москвы во время пандемии

Своевременное введение и отмена ограничительных мер позволили Москве спасти экономику на фоне коронавируса, сказали РИА Новости эксперты из бельгийского... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T06:19

2021-06-04T06:19

2021-06-04T06:19

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

западная европа

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

сингапур (страна)

ernst & young

общество

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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Своевременное введение и отмена ограничительных мер позволили Москве спасти экономику на фоне коронавируса, сказали РИА Новости эксперты из бельгийского университета UCLouvain.Москва, чьи власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики, показало исследование международной компании EY "COVID-19 в мегаполисах мира", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).Авторы исследования EY отмечают, что длительный локдаун позволил временно сдержать рост эпидемии, но привел к негативным последствиям для городских экономик по всему миру, в то время как оперативное введение и снятие ограничений, а также стимулирующие меры способствовали скорейшему восстановлению экономики в новых условиях."Я считаю, что момент, когда меры принимались или отменялись, имел решающее значение. Власти мегаполисов, которые добились большего успеха, в разное время могли быть строгими или менее строгими, вмешиваясь в ситуацию быстрее", - сказал Руель.Профессор иммунологии Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala) отметил, что не удивлён результатами исследования Ernst & Young."Жесткие локдауны, которые нам пришлось ввести в большинстве западных столиц, были отчаянной мерой, чтобы помочь защитить систему здравоохранения и избежать ее краха. Но полный локдаун, конечно же, не является качественной мерой", - сказал он.Гала считает, что Западной Европе следовало быть более разборчивой и гибкой в принимаемых мерах по противодействию пандемии."Государства с сильной центральной властью могут давать быстрые ответы, и (принимаемые ими меры - ред.) соблюдаются. (Такая - ред.) политическая система, вероятно, более эффективна в условиях глобальной пандемии, подобной той, которую мы видим: Москва, Сингапур, но также и крупные китайские города, безусловно, справились с пандемией лучше, чем столицы Западной Европы", - отметил он.Вероятно, есть еще один фактор: это однородность населения с точки зрения языка и культуры. Этническое разнообразие и наличие крупных иностранных сообществ затрудняют применение инструкций в западноевропейских городах, добавил Гала.

https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735499784.html

https://ria.ru/20210602/pandemiya-1735181827.html

https://ria.ru/20210226/moskva-1599075004.html

западная европа

москва

сингапур (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, западная европа, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, сингапур (страна), ernst & young, общество