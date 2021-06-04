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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/pandemiya-1735542148.html
Бельгийские эксперты оценили действия властей Москвы во время пандемии
Бельгийские эксперты оценили действия властей Москвы во время пандемии - РИА Новости, 04.06.2021
Бельгийские эксперты оценили действия властей Москвы во время пандемии
Своевременное введение и отмена ограничительных мер позволили Москве спасти экономику на фоне коронавируса, сказали РИА Новости эксперты из бельгийского... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T06:19
2021-06-04T06:19
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
западная европа
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
сингапур (страна)
ernst & young
общество
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Своевременное введение и отмена ограничительных мер позволили Москве спасти экономику на фоне коронавируса, сказали РИА Новости эксперты из бельгийского университета UCLouvain.Москва, чьи власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики, показало исследование международной компании EY "COVID-19 в мегаполисах мира", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).Авторы исследования EY отмечают, что длительный локдаун позволил временно сдержать рост эпидемии, но привел к негативным последствиям для городских экономик по всему миру, в то время как оперативное введение и снятие ограничений, а также стимулирующие меры способствовали скорейшему восстановлению экономики в новых условиях."Я считаю, что момент, когда меры принимались или отменялись, имел решающее значение. Власти мегаполисов, которые добились большего успеха, в разное время могли быть строгими или менее строгими, вмешиваясь в ситуацию быстрее", - сказал Руель.Профессор иммунологии Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala) отметил, что не удивлён результатами исследования Ernst &amp; Young."Жесткие локдауны, которые нам пришлось ввести в большинстве западных столиц, были отчаянной мерой, чтобы помочь защитить систему здравоохранения и избежать ее краха. Но полный локдаун, конечно же, не является качественной мерой", - сказал он.Гала считает, что Западной Европе следовало быть более разборчивой и гибкой в принимаемых мерах по противодействию пандемии."Государства с сильной центральной властью могут давать быстрые ответы, и (принимаемые ими меры - ред.) соблюдаются. (Такая - ред.) политическая система, вероятно, более эффективна в условиях глобальной пандемии, подобной той, которую мы видим: Москва, Сингапур, но также и крупные китайские города, безусловно, справились с пандемией лучше, чем столицы Западной Европы", - отметил он.Вероятно, есть еще один фактор: это однородность населения с точки зрения языка и культуры. Этническое разнообразие и наличие крупных иностранных сообществ затрудняют применение инструкций в западноевропейских городах, добавил Гала.
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735499784.html
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коронавирус в россии, западная европа, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, сингапур (страна), ernst & young, общество

Бельгийские эксперты оценили действия властей Москвы во время пандемии

06:19 04.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Своевременное введение и отмена ограничительных мер позволили Москве спасти экономику на фоне коронавируса, сказали РИА Новости эксперты из бельгийского университета UCLouvain.
Москва, чьи власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики, показало исследование международной компании EY "COVID-19 в мегаполисах мира", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
"В таких мегаполисах, как Сингапур, Москва и, возможно, в крупных азиатских столицах меньше смертей. Им удалось сохранить экономическую активность на достойном уровне и, таким образом, ограничить ущерб для общества, позволив своей системе больниц брать на себя лечение тяжелых случаев без драматизма, в противовес тому, что мы видели, например, в Италии, Франции, Бельгии или Испании", - сказал вирусолог Жан Руель (Jean Ruelle).
Авторы исследования EY отмечают, что длительный локдаун позволил временно сдержать рост эпидемии, но привел к негативным последствиям для городских экономик по всему миру, в то время как оперативное введение и снятие ограничений, а также стимулирующие меры способствовали скорейшему восстановлению экономики в новых условиях.
"Я считаю, что момент, когда меры принимались или отменялись, имел решающее значение. Власти мегаполисов, которые добились большего успеха, в разное время могли быть строгими или менее строгими, вмешиваясь в ситуацию быстрее", - сказал Руель.
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Профессор иммунологии Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala) отметил, что не удивлён результатами исследования Ernst & Young.
"Жесткие локдауны, которые нам пришлось ввести в большинстве западных столиц, были отчаянной мерой, чтобы помочь защитить систему здравоохранения и избежать ее краха. Но полный локдаун, конечно же, не является качественной мерой", - сказал он.
Гала считает, что Западной Европе следовало быть более разборчивой и гибкой в принимаемых мерах по противодействию пандемии.
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"Государства с сильной центральной властью могут давать быстрые ответы, и (принимаемые ими меры - ред.) соблюдаются. (Такая - ред.) политическая система, вероятно, более эффективна в условиях глобальной пандемии, подобной той, которую мы видим: Москва, Сингапур, но также и крупные китайские города, безусловно, справились с пандемией лучше, чем столицы Западной Европы", - отметил он.
Вероятно, есть еще один фактор: это однородность населения с точки зрения языка и культуры. Этническое разнообразие и наличие крупных иностранных сообществ затрудняют применение инструкций в западноевропейских городах, добавил Гала.
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииЗападная ЕвропаПетербургский международный экономический форум (фонд)МоскваСингапур (страна)Ernst & YoungОбщество
 
 
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