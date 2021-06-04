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Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников - РИА Новости, 04.06.2021
Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
Минобороны России сообщило, что запустило на своем сайте раздел, посвященный памяти воинам Красной Армии, которые освободили Латвию от фашистов в ходе Великой... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T00:46
2021-06-04T00:46
россия
артис пабрикс
даугавпилс
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
латвия
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобороны России сообщило, что запустило на своем сайте раздел, посвященный памяти воинам Красной Армии, которые освободили Латвию от фашистов в ходе Великой Отечественной войны, он содержит и документы, в которых указаны обязательства Латвии по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений.В ведомстве добавили, что в марте государственная полиция Латвии установила местонахождение орудия – на дне реки Даугава. Как отметили в Минобороны, после этого власти Латвии заявили, что средств на подъем пушки и восстановление памятника у них нет."Более того, ряд официальных лиц, в том числе руководство страны, прямо высказались против возвращения орудия на захоронение", - добавили в ведомстве.В последние годы, подчеркивают в Минобороны РФ, в Латвии активизировались силы, стремящиеся уничтожить прошлое собственной страны.Начиная с 1990-х годов латвийские радикалы предпринимают попытки уничтожить монумент "Освободителям Риги", который возведен в 1985 году и стал символом всех погибших за латвийскую столицу. В 1997 году, в частности, два латвийских националиста, пытаясь подорвать скульптуры, погибли от собственной бомбы. В 2012 году с предложением снести памятник выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. В 2019 году депутат сейма предложил "демонтировать" памятник психологически: было предложено переименовать его и дополнить "поясняющими табличками, отражающими исторический контекст", а парк вокруг "переделать в соответствии с довоенной планировкой".В конце 1990-х годов в Елгаве в парке Стацияс монумент советским воинам-освободителям, воздвигнутый над братской могилой, под предлогом грозящего памятнику разрушения был заменен на малозаметную памятную плиту.Еще один пример того, отмечают в российском военном ведомстве, как в Латвии пытаются умалить роль Красной Армии в освобождении их страны, можно наблюдать в городе Даугавпилс.В ведомстве указывают, что если первоначально попытки уничтожить память о воинах красноармейцах предпринимали только маргинальные националистические группировки, то в последнее время вопрос о сносе советских памятников часто ставится на уровне правительства."В новом разделе на сайте российского военного ведомства опубликован ряд исторически значимых документов, призванных напомнить официальным лицам Латвии о взятых ими на себя обязательствах по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений на территории страны", - отмечают в Минобороны РФ.Так, в разделе представлено соглашение между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 документа указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".
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россия, артис пабрикс, даугавпилс, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), латвия, в мире

Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников

00:46 04.06.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Martijn Booister / The German side of RigaВид на исторический центр Риги
Вид на исторический центр Риги - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
CC BY-SA 2.0 / Martijn Booister / The German side of Riga
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобороны России сообщило, что запустило на своем сайте раздел, посвященный памяти воинам Красной Армии, которые освободили Латвию от фашистов в ходе Великой Отечественной войны, он содержит и документы, в которых указаны обязательства Латвии по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений.
"В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения в городе Екабпилс – захоронения, своей трагической судьбой в очередной раз подтверждающего варварство и беспринципность местных "патриотов". В феврале 2021 года неизвестные при помощи трактора "демонтировали" с памятника на месте этого захоронения советскую пушку ЗиС-3 – знаменитого орудия времен Великой Отечественной войны", - сообщили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что в марте государственная полиция Латвии установила местонахождение орудия – на дне реки Даугава. Как отметили в Минобороны, после этого власти Латвии заявили, что средств на подъем пушки и восстановление памятника у них нет.
"Более того, ряд официальных лиц, в том числе руководство страны, прямо высказались против возвращения орудия на захоронение", - добавили в ведомстве.
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В последние годы, подчеркивают в Минобороны РФ, в Латвии активизировались силы, стремящиеся уничтожить прошлое собственной страны.
"С попустительства, а в некоторых случаях с одобрения латвийских властей повсеместно происходят акты надругательства над памятниками и монументами, посвященными советским воинам-освободителям", - заявили в ведомстве.
Начиная с 1990-х годов латвийские радикалы предпринимают попытки уничтожить монумент "Освободителям Риги", который возведен в 1985 году и стал символом всех погибших за латвийскую столицу. В 1997 году, в частности, два латвийских националиста, пытаясь подорвать скульптуры, погибли от собственной бомбы. В 2012 году с предложением снести памятник выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. В 2019 году депутат сейма предложил "демонтировать" памятник психологически: было предложено переименовать его и дополнить "поясняющими табличками, отражающими исторический контекст", а парк вокруг "переделать в соответствии с довоенной планировкой".
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В конце 1990-х годов в Елгаве в парке Стацияс монумент советским воинам-освободителям, воздвигнутый над братской могилой, под предлогом грозящего памятнику разрушения был заменен на малозаметную памятную плиту.
Еще один пример того, отмечают в российском военном ведомстве, как в Латвии пытаются умалить роль Красной Армии в освобождении их страны, можно наблюдать в городе Даугавпилс.
"В местном парке Дубровина мемориальная композиция на советском воинском захоронении 1944 года пришла в неудовлетворительное состояние. Осенью 2020 года российская дипмиссия в Латвии направила в местную администрацию проект договора, предусматривающего ремонтно-восстановительные работы по сохранению мемориала за счет российской стороны. Ответа от местных властей по сей день не последовало. И мемориал продолжает разрушаться", - рассказали в Минобороны.
В ведомстве указывают, что если первоначально попытки уничтожить память о воинах красноармейцах предпринимали только маргинальные националистические группировки, то в последнее время вопрос о сносе советских памятников часто ставится на уровне правительства.
"В 2019 году в ходе обсуждения данной темы председатель комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихорд Колс предлагал в одностороннем порядке денонсировать статью об охране мемориальных построек в российско-латвийском соглашении от 30 апреля 1994 года", - отмечают в министерстве.
"В новом разделе на сайте российского военного ведомства опубликован ряд исторически значимых документов, призванных напомнить официальным лицам Латвии о взятых ими на себя обязательствах по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений на территории страны", - отмечают в Минобороны РФ.
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Так, в разделе представлено соглашение между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 документа указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".
 
РоссияАртис ПабриксДаугавпилсВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЛатвияВ мире
 
 
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