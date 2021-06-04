https://ria.ru/20210604/otklyuchenie-1735538307.html

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT - РИА Новости, 04.06.2021

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T03:12

2021-06-04T03:12

2021-06-04T03:20

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жозеп боррель

swift

владимир чижов

евросоюз

белоруссия

казахстан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организацией. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения санкций со стороны Запада.При этом международные политические институты не могут принимать такие решения. По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация.В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна себя обезопасить от подобного развития событий, но не должна стремиться к этому.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/mid-1735473620.html

https://ria.ru/20210601/swift-1735027371.html

россия

белоруссия

казахстан

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россия, жозеп боррель, swift, владимир чижов, евросоюз, белоруссия, казахстан, в мире