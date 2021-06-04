Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
03:12 04.06.2021 (обновлено: 03:20 04.06.2021)
© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.
Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.
"Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", — отметил Чижов.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организацией. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения санкций со стороны Запада.
При этом международные политические институты не могут принимать такие решения. По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация.
В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна себя обезопасить от подобного развития событий, но не должна стремиться к этому.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.