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Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT - РИА Новости, 04.06.2021
Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT
Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:12
2021-06-04T03:20
россия
жозеп боррель
swift
владимир чижов
евросоюз
белоруссия
казахстан
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организацией. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения санкций со стороны Запада.При этом международные политические институты не могут принимать такие решения. По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация.В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна себя обезопасить от подобного развития событий, но не должна стремиться к этому.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/mid-1735473620.html
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россия, жозеп боррель, swift, владимир чижов, евросоюз, белоруссия, казахстан, в мире

Чижов оценил возможные последствия в случае отключения России от SWIFT

03:12 04.06.2021 (обновлено: 03:20 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Если Россию отключат от SWIFT, для нее это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.
Так он ответил на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении России от системы.

"Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", — отметил Чижов.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Почти во всех странах мира к ней подключены более 11 тысяч крупных организацией. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения санкций со стороны Запада.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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При этом международные политические институты не могут принимать такие решения. По словам представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация.
В ответ Россия создала Систему передачи финансовых сообщений, к которой подключились сотни компаний.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, существуют опасения, что SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль". При этом он подчеркнул, что Москва должна себя обезопасить от подобного развития событий, но не должна стремиться к этому.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РоссияЖозеп БоррельSWIFTВладимир ЧижовЕвросоюзБелоруссияКазахстанВ мире
 
 
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