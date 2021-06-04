https://ria.ru/20210604/orlov-1735731623.html

Первую технологическую линию Амурского ГПЗ запустят 9 июня

Первую технологическую линию Амурского ГПЗ запустят 9 июня - РИА Новости, 04.06.2021

Первую технологическую линию Амурского ГПЗ запустят 9 июня

Первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) запустят 9 июня, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Амурской области РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:25

2021-06-04T22:25

2021-06-04T22:25

петербургский международный экономический форум

василий орлов (губернатор)

амурский гпз

петербургский международный экономический форум (фонд)

виталий маркелов

газпром

амурская область

китай

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) запустят 9 июня, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Амурской области Василий Орлов."9 июня начнет работу первая технологическая линия Амурского ГПЗ, до конца года - вторая. Далее будут планомерно запущены все шесть линий Амурского ГПЗ до конца 2024 года", - сказал Орлов.Также губернатор отметил, что надеется, что в 2021 году товарооборот с Китаем будет такой же, как и в 2020 году."Но если брать сырьевой экспорт, например газ, который по "Силе Сибири" идет, там, конечно, будет зависеть от того, сколько прокачки будет по трубе "Транснефти", - сказал Орлов.Строительство Амурского ГПЗ с планируемым объемом переработки 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Сырьем для него должен стать газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири". Завод будет состоять из шести технологических линий, выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году. Стоимость строительства завода сам "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.Как ранее отмечал зампред правления компании Виталий Маркелов, предприятие будет производить 38 миллиардов кубометров в год товарного газа, поставляемого в Китай, и до 60 миллионов кубометров в год гелия. Также предприятием ежегодно будет производиться до 2,6 миллиона тонн этана, до 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана и до 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции, заключил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/priamure-1735541276.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

амурская область

китай

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василий орлов (губернатор), амурский гпз, петербургский международный экономический форум (фонд), виталий маркелов, газпром, амурская область, китай, экономика