Первую технологическую линию Амурского ГПЗ запустят 9 июня
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) запустят 9 июня, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Амурской области Василий Орлов.
"9 июня начнет работу первая технологическая линия Амурского ГПЗ, до конца года - вторая. Далее будут планомерно запущены все шесть линий Амурского ГПЗ до конца 2024 года", - сказал Орлов.
Также губернатор отметил, что надеется, что в 2021 году товарооборот с Китаем будет такой же, как и в 2020 году.
"Но если брать сырьевой экспорт, например газ, который по "Силе Сибири" идет, там, конечно, будет зависеть от того, сколько прокачки будет по трубе "Транснефти", - сказал Орлов.
Строительство Амурского ГПЗ с планируемым объемом переработки 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Сырьем для него должен стать газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири". Завод будет состоять из шести технологических линий, выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году. Стоимость строительства завода сам "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.
Как ранее отмечал зампред правления компании Виталий Маркелов, предприятие будет производить 38 миллиардов кубометров в год товарного газа, поставляемого в Китай, и до 60 миллионов кубометров в год гелия. Также предприятием ежегодно будет производиться до 2,6 миллиона тонн этана, до 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана и до 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции, заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.