https://ria.ru/20210604/okhotnik-1735605427.html
В США рассказали, как российский "Охотник" заставит "попотеть" НАТО
В США рассказали, как российский "Охотник" заставит "попотеть" НАТО - РИА Новости, 04.06.2021
В США рассказали, как российский "Охотник" заставит "попотеть" НАТО
Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос оценил характеристики новых российских ударных беспилотников "Охотник-Б". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:02
2021-06-04T13:02
2021-06-04T15:23
новое оружие россии
марк эпископос
россия
су-57
нато
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
окб сухого
юрий слюсарь
технологии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос оценил характеристики новых российских ударных беспилотников "Охотник-Б".Сегодня в России разрабатывают три прототипа дронов этой модели, до 2023 года они должны пройти летные испытания. Управлять сразу несколькими БПЛА сможет истребитель пятого поколения Су-57. "Охотник-Б" обладает взлетной массой около 20 тонн, а также развивает скорость до 1000 километров в час. По словам эксперта, этот беспилотник-невидимка заставит "попотеть" НАТО.Эпископос считает, что дрон, скорее всего, займется разведкой для Су-57, а группа БПЛА сможет предоставлять пилоту больше данных для наведения ракет дальнего действия.При работе в тандеме беспилотники могут представлять угрозу для объектов инфраструктуры противника. Кроме того, "Охотник-Б" имеет и боевые возможности, поскольку способен вмещать до двух тонн боеприпасов.Дроны также будут использовать в связке с десантным кораблем проекта 23900 "Иван Рогов". Этот вертолетоносец, который еще называют аналогом французских "Мистралей", планируют включить в состав Северного флота в 2027 году.Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность."Охотник", как утверждается, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, корпорация планирует начать серийные поставки в Воздушно-космические силы с 2024-го.
https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html
https://ria.ru/20210604/rostekh-1735564128.html
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марк эпископос, россия, су-57, нато, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, юрий слюсарь , технологии, безопасность