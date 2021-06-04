https://ria.ru/20210604/okhotnik-1735605427.html

В США рассказали, как российский "Охотник" заставит "попотеть" НАТО

В США рассказали, как российский "Охотник" заставит "попотеть" НАТО - РИА Новости, 04.06.2021

В США рассказали, как российский "Охотник" заставит "попотеть" НАТО

Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос оценил характеристики новых российских ударных беспилотников "Охотник-Б". РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:02

2021-06-04T13:02

2021-06-04T15:23

новое оружие россии

марк эпископос

россия

су-57

нато

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

окб сухого

юрий слюсарь

технологии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос оценил характеристики новых российских ударных беспилотников "Охотник-Б".Сегодня в России разрабатывают три прототипа дронов этой модели, до 2023 года они должны пройти летные испытания. Управлять сразу несколькими БПЛА сможет истребитель пятого поколения Су-57. "Охотник-Б" обладает взлетной массой около 20 тонн, а также развивает скорость до 1000 километров в час. По словам эксперта, этот беспилотник-невидимка заставит "попотеть" НАТО.Эпископос считает, что дрон, скорее всего, займется разведкой для Су-57, а группа БПЛА сможет предоставлять пилоту больше данных для наведения ракет дальнего действия.При работе в тандеме беспилотники могут представлять угрозу для объектов инфраструктуры противника. Кроме того, "Охотник-Б" имеет и боевые возможности, поскольку способен вмещать до двух тонн боеприпасов.Дроны также будут использовать в связке с десантным кораблем проекта 23900 "Иван Рогов". Этот вертолетоносец, который еще называют аналогом французских "Мистралей", планируют включить в состав Северного флота в 2027 году.Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность."Охотник", как утверждается, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, корпорация планирует начать серийные поставки в Воздушно-космические силы с 2024-го.

https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html

https://ria.ru/20210604/rostekh-1735564128.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/su-1735068743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эпископос, россия, су-57, нато, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, юрий слюсарь , технологии, безопасность