https://ria.ru/20210604/okhota-1735689643.html

Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу

Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу - РИА Новости, 04.06.2021

Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу

Участники 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде поддержали инициативу депутатов Поморья разрешить жителям... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:46

2021-06-04T17:46

2021-06-04T17:46

архангельская область

архангельское областное собрание депутатов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735673843_0:215:2054:1370_1920x0_80_0_0_61407af06b634535015be7a4d389ffeb.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июн – РИА Новости. Участники 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде поддержали инициативу депутатов Поморья разрешить жителям арктических территорий охоту на птицу в 15–километровой зоне вглубь материка от морского побережья, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.Соответствующее обращение о внесении изменений в приказ Минприроды РФ "Об утверждении Правил охоты" будет направлено от имени ПАСЗР в правительство РФ.Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2021 года любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на расстоянии не менее 15 километров вглубь материка от установленной береговой линии морей Северного Ледовитого океана и Берингова моря, разрешена только коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России, их общинам и узкому кругу лиц. Остальные жители арктических прибрежных населенных пунктов, расположенных как в 15-километровой зоне от береговой линии, так и за ее пределами, сделать этого не могут. "Жители побережья северных морей традиционно кормятся охотой, рыбалкой, сбором ягод и грибов. Для них это жизненная необходимость, а не развлечение Поэтому мы предложили уравнять в правах на охоту в общедоступных угодьях всех жителей территорий Арктической зоны РФ, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных в 15–километровой зоне от береговой линии и за ее пределами", - приводится в сообщении пояснение председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Депутаты также считают, что необходимо внести ясность в способ установления береговой линии, которая из-за приливов в течение суток может меняться от одного до нескольких километров, что затрудняет отсчет необходимых 15 километров.

https://ria.ru/20210527/medpomosch-1734437208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельское областное собрание депутатов