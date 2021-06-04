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Архангельская область
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Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу
Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу - РИА Новости, 04.06.2021
Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу
Участники 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде поддержали инициативу депутатов Поморья разрешить жителям... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:46
2021-06-04T17:46
архангельская область
архангельское областное собрание депутатов
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АРХАНГЕЛЬСК, 4 июн – РИА Новости. Участники 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде поддержали инициативу депутатов Поморья разрешить жителям арктических территорий охоту на птицу в 15–километровой зоне вглубь материка от морского побережья, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.Соответствующее обращение о внесении изменений в приказ Минприроды РФ "Об утверждении Правил охоты" будет направлено от имени ПАСЗР в правительство РФ.Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2021 года любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на расстоянии не менее 15 километров вглубь материка от установленной береговой линии морей Северного Ледовитого океана и Берингова моря, разрешена только коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России, их общинам и узкому кругу лиц. Остальные жители арктических прибрежных населенных пунктов, расположенных как в 15-километровой зоне от береговой линии, так и за ее пределами, сделать этого не могут. "Жители побережья северных морей традиционно кормятся охотой, рыбалкой, сбором ягод и грибов. Для них это жизненная необходимость, а не развлечение Поэтому мы предложили уравнять в правах на охоту в общедоступных угодьях всех жителей территорий Арктической зоны РФ, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных в 15–километровой зоне от береговой линии и за ее пределами", - приводится в сообщении пояснение председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Депутаты также считают, что необходимо внести ясность в способ установления береговой линии, которая из-за приливов в течение суток может меняться от одного до нескольких километров, что затрудняет отсчет необходимых 15 километров.
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архангельское областное собрание депутатов

Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу

17:46 04.06.2021
 
© Фото : Архангельское областное Собрание депутатовУастники 59-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде
Уастники 59-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Архангельское областное Собрание депутатов
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АРХАНГЕЛЬСК, 4 июн – РИА Новости. Участники 59-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде поддержали инициативу депутатов Поморья разрешить жителям арктических территорий охоту на птицу в 15–километровой зоне вглубь материка от морского побережья, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.
Соответствующее обращение о внесении изменений в приказ Минприроды РФ "Об утверждении Правил охоты" будет направлено от имени ПАСЗР в правительство РФ.
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Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2021 года любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на расстоянии не менее 15 километров вглубь материка от установленной береговой линии морей Северного Ледовитого океана и Берингова моря, разрешена только коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России, их общинам и узкому кругу лиц. Остальные жители арктических прибрежных населенных пунктов, расположенных как в 15-километровой зоне от береговой линии, так и за ее пределами, сделать этого не могут.
"Жители побережья северных морей традиционно кормятся охотой, рыбалкой, сбором ягод и грибов. Для них это жизненная необходимость, а не развлечение Поэтому мы предложили уравнять в правах на охоту в общедоступных угодьях всех жителей территорий Арктической зоны РФ, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных в 15–километровой зоне от береговой линии и за ее пределами", - приводится в сообщении пояснение председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
Депутаты также считают, что необходимо внести ясность в способ установления береговой линии, которая из-за приливов в течение суток может меняться от одного до нескольких километров, что затрудняет отсчет необходимых 15 километров.
 
Архангельская областьАрхангельское областное Собрание депутатов
 
 
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