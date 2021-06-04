https://ria.ru/20210604/novak-1735559128.html

Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа"

Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа" - РИА Новости, 04.06.2021

Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа"

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал РИА Новости на полях ПМЭФ угрозы в ЕС остановить газопровод "Ямал-Европа": по его словам, европейские... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:05

2021-06-04T10:05

2021-06-04T10:05

россия

доминик рааб

петербургский международный экономический форум (фонд)

еврокомиссия

александр новак

европа

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал РИА Новости на полях ПМЭФ угрозы в ЕС остановить газопровод "Ямал-Европа": по его словам, европейские потребители в первую очередь сами заинтересованы в поставках газа по нему."Это в первую очередь газопровод, который используется для поставок газа в Европу. В нем заинтересованы европейцы", - сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях остановить "Ямал-Европу", чтобы Белоруссия перестала получать средства от России за транзит.Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России."Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит - 14 миллиардов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210527/velikobritaniya-1734502688.html

https://ria.ru/20210517/spg-1732372715.html

россия

европа

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россия, доминик рааб, петербургский международный экономический форум (фонд), еврокомиссия, александр новак, европа, экономика