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В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых - РИА Новости, 04.06.2021
В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
Многие россияне проведут летний отпуск на юге. Каких насекомых там следует избегать и как от них защищаться, рассказала в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T02:10
2021-06-04T02:10
светлана рославцева
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новороссийск
общество
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Многие россияне проведут летний отпуск на юге. Каких насекомых там следует избегать и как от них защищаться, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.В последнее время на черноморском побережье появился новый для этого региона вид комаров — тигровые комары, которых легко узнать по черно-белым полоскам на лапках и на теле. Эти насекомые переносят очень опасные заболевания, отметила эксперт.По ее словам, на юге вообще много комаров разных видов, и все они могут переносить глистов. Так называемый дирофиляриоз, когда от животного через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, круглых нитевидных гельминтов, особенно характерен для некоторых районов Крыма, пояснила специалист Роспотребнадзора."Особенно это связано с центральным Крымом, но там, где есть выпас скота, где есть сторожевые собаки, это тоже надо иметь в виду", — предупредила она.В Крыму также есть малярийные комары и очень много москитов, больше, чем в любом другом месте на побережье. Рославцева уточнила, какие есть средства защиты от всех этих кровососущих насекомых.Она также посоветовала использовать репелленты, чтобы защититься от энцефалитных клещей, которых можно встретить во время прогулки по лесу или поднимаясь в горы."Нужно соответственно одеваться, обрабатывать брюки и нижние части тела из аэрозольных репеллентных средств", — пояснила Рославцева.
https://ria.ru/20210603/komary-1735265626.html
https://rsport.ria.ru/20210525/klesch-1733866434.html
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светлана рославцева, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новороссийск, общество

В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых

02:10 04.06.2021
 
© Фото : Muhammad Mahdi KarimКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Muhammad Mahdi Karim
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Многие россияне проведут летний отпуск на юге. Каких насекомых там следует избегать и как от них защищаться, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
В последнее время на черноморском побережье появился новый для этого региона вид комаров — тигровые комары, которых легко узнать по черно-белым полоскам на лапках и на теле. Эти насекомые переносят очень опасные заболевания, отметила эксперт.
"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", — рассказала Рославцева.
По ее словам, на юге вообще много комаров разных видов, и все они могут переносить глистов. Так называемый дирофиляриоз, когда от животного через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, круглых нитевидных гельминтов, особенно характерен для некоторых районов Крыма, пояснила специалист Роспотребнадзора.
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"Особенно это связано с центральным Крымом, но там, где есть выпас скота, где есть сторожевые собаки, это тоже надо иметь в виду", — предупредила она.
В Крыму также есть малярийные комары и очень много москитов, больше, чем в любом другом месте на побережье. Рославцева уточнила, какие есть средства защиты от всех этих кровососущих насекомых.
"Защищаться мы рекомендуем, прежде всего, электрофумигаторами для помещений. Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже в двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах", — сказала Рославцева.
Она также посоветовала использовать репелленты, чтобы защититься от энцефалитных клещей, которых можно встретить во время прогулки по лесу или поднимаясь в горы.
"Нужно соответственно одеваться, обрабатывать брюки и нижние части тела из аэрозольных репеллентных средств", — пояснила Рославцева.
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Светлана РославцеваКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовороссийскОбщество
 
 
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