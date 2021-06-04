https://ria.ru/20210604/nasa-1735710613.html

Рогозин сообщил, что провел первые переговоры с новым главой НАСА

Рогозин сообщил, что провел первые переговоры с новым главой НАСА - РИА Новости, 05.06.2021

Рогозин сообщил, что провел первые переговоры с новым главой НАСА

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что провёл первые переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-04T19:09

2021-06-04T19:09

2021-06-05T01:32

билл нельсон

роскосмос

космос - риа наука

наса

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что провёл первые переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном."Разговор с новым главой администрации НАСА Биллом Нельсоном состоялся", - сказал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20210604/luna-1735646326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билл нельсон, роскосмос, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин