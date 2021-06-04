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Рогозин сообщил, что провел первые переговоры с новым главой НАСА
Рогозин сообщил, что провел первые переговоры с новым главой НАСА - РИА Новости, 05.06.2021
Рогозин сообщил, что провел первые переговоры с новым главой НАСА
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что провёл первые переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-04T19:09
2021-06-04T19:09
2021-06-05T01:32
билл нельсон
роскосмос
космос - риа наука
наса
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что провёл первые переговоры с новым главой НАСА Биллом Нельсоном."Разговор с новым главой администрации НАСА Биллом Нельсоном состоялся", - сказал он в своём Telegram-канале.
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билл нельсон, роскосмос, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин