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Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян - РИА Новости, 04.06.2021
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян
Для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади следует поднять соответствующий налог, заявил в беседе с порталом Ura.ru депутат... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T04:07
2021-06-04T04:07
2021-06-04T04:07
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михаил щапов
налоги
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Депутат предложил повысить налоги для одной категории россиян
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади следует поднять соответствующий налог, заявил в беседе с порталом Ura.ru депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Щапов.По его мнению, эта мера может начать действовать при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. В качестве примера депутат привел ситуацию, когда кроме одной квартиры человек владеет еще несколькими для сдачи в аренду.Парламентарий подчеркнул, что для внедрения этой инициативы нужно провести дополнительные расчеты.
https://ria.ru/20210504/zakonoproekt-1731099205.html
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жилье, россия, михаил щапов, налоги, госдума рф, общество