https://ria.ru/20210604/nalog-1735539556.html

Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян

Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян - РИА Новости, 04.06.2021

Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян

Для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади следует поднять соответствующий налог, заявил в беседе с порталом Ura.ru депутат... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T04:07

2021-06-04T04:07

2021-06-04T04:07

жилье

россия

михаил щапов

налоги

госдума рф

общество

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Депутат предложил повысить налоги для одной категории россиян

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади следует поднять соответствующий налог, заявил в беседе с порталом Ura.ru депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Щапов.По его мнению, эта мера может начать действовать при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. В качестве примера депутат привел ситуацию, когда кроме одной квартиры человек владеет еще несколькими для сдачи в аренду.Парламентарий подчеркнул, что для внедрения этой инициативы нужно провести дополнительные расчеты.

https://ria.ru/20210504/zakonoproekt-1731099205.html

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2021

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жилье, россия, михаил щапов, налоги, госдума рф, общество