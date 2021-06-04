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Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян - РИА Новости, 04.06.2021
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян
Для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади следует поднять соответствующий налог, заявил в беседе с порталом Ura.ru депутат... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T04:07
2021-06-04T04:07
жилье
россия
михаил щапов
налоги
госдума рф
общество
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Депутат предложил повысить налоги для одной категории россиян
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади следует поднять соответствующий налог, заявил в беседе с порталом Ura.ru депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Щапов.По его мнению, эта мера может начать действовать при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. В качестве примера депутат привел ситуацию, когда кроме одной квартиры человек владеет еще несколькими для сдачи в аренду.Парламентарий подчеркнул, что для внедрения этой инициативы нужно провести дополнительные расчеты.
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жилье, россия, михаил щапов, налоги, госдума рф, общество

Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на недвижимость для одной категории россиян

04:07 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади следует поднять соответствующий налог, заявил в беседе с порталом Ura.ru депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Щапов.
По его мнению, эта мера может начать действовать при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. В качестве примера депутат привел ситуацию, когда кроме одной квартиры человек владеет еще несколькими для сдачи в аренду.
"Сто и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество", — считает Щапов.
Парламентарий подчеркнул, что для внедрения этой инициативы нужно провести дополнительные расчеты.
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ЖильеРоссияМихаил ЩаповНалогиГосдума РФОбщество
 
 
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