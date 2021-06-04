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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/most-1735734490.html
Пермские власти могут привлечь деньги федерации или инвестора на мост через Каму
Пермские власти могут привлечь деньги федерации или инвестора на мост через Каму - РИА Новости, 04.06.2021
Пермские власти могут привлечь деньги федерации или инвестора на мост через Каму
Власти Пермского края рассматривают две возможности финансирования строительства третьего моста через Каму в Перми - при помощи средств инвестора или из... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:51
2021-06-04T22:51
петербургский международный экономический форум
россия
дмитрий махонин
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
пермь
пермский край
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Пермского края рассматривают две возможности финансирования строительства третьего моста через Каму в Перми - при помощи средств инвестора или из федерального бюджета, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), добавив, что в этом году планируется начать проектные работы."Рассматриваем два варианта - привлечение средств инвестора или федеральное финансирование… Рассчитываем, что в этом году выберем подрядчика для проектирования моста. Эти работы запланированы на 2022-2023 годы. Наша задача - упаковать проект в финансовом плане, чтобы в 2024 году выйти на стадию строительства", - поделился губернатор.Мост длиной около 12 километров должен появиться в створе улицы Крисанова (центр Перми), он соединит центральный планировочный район города с правым берегом. Его ориентировочная стоимость составляет около 43 миллиардов рублей. Объект включен в перечень объектов автодорожного строительства Пермского края и адресную инвестиционную программу региона.Ранее краевые власти сообщали о планах по выбору инвестора для строительства третьего моста через Каму. Глава краевого минтранса заявлял в феврале, что ведомство рассматривает предложения нескольких организаций, среди них ГК "ВИС" и двух китайских компаний.В мае Дмитрий Махонин договорился с руководством Минтранса России о помощи при строительстве третьего моста через Каму, в том числе в виде федерального финансирования. Также была достигнута договоренность, что проектирование данного объекта транспортной инфраструктуры начнётся уже в 2021 году.Губернатор региона в 2020 году во время рабочей встречи по видеосвязи попросил президента РФ Владимира Путина поддержать строительство нового моста через Каму и включить объект в федеральные программы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на 2025 и 2026 годы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/most-1735732285.html
https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html
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россия, дмитрий махонин, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, пермь, пермский край, экономика

Пермские власти могут привлечь деньги федерации или инвестора на мост через Каму

22:51 04.06.2021
 
CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Crossing the Kama riverРека Кама
Река Кама - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
CC BY 2.0 / Bernt Rostad / Crossing the Kama river
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Пермского края рассматривают две возможности финансирования строительства третьего моста через Каму в Перми - при помощи средств инвестора или из федерального бюджета, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), добавив, что в этом году планируется начать проектные работы.
"Рассматриваем два варианта - привлечение средств инвестора или федеральное финансирование… Рассчитываем, что в этом году выберем подрядчика для проектирования моста. Эти работы запланированы на 2022-2023 годы. Наша задача - упаковать проект в финансовом плане, чтобы в 2024 году выйти на стадию строительства", - поделился губернатор.
Мост длиной около 12 километров должен появиться в створе улицы Крисанова (центр Перми), он соединит центральный планировочный район города с правым берегом. Его ориентировочная стоимость составляет около 43 миллиардов рублей. Объект включен в перечень объектов автодорожного строительства Пермского края и адресную инвестиционную программу региона.
Ранее краевые власти сообщали о планах по выбору инвестора для строительства третьего моста через Каму. Глава краевого минтранса заявлял в феврале, что ведомство рассматривает предложения нескольких организаций, среди них ГК "ВИС" и двух китайских компаний.
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В мае Дмитрий Махонин договорился с руководством Минтранса России о помощи при строительстве третьего моста через Каму, в том числе в виде федерального финансирования. Также была достигнута договоренность, что проектирование данного объекта транспортной инфраструктуры начнётся уже в 2021 году.
Губернатор региона в 2020 году во время рабочей встречи по видеосвязи попросил президента РФ Владимира Путина поддержать строительство нового моста через Каму и включить объект в федеральные программы модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на 2025 и 2026 годы.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияДмитрий МахонинПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинПермьПермский крайЭкономика
 
 
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