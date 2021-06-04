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После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело
После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело - РИА Новости, 04.06.2021
После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело
Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выпавшего из окна на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:48
2021-06-04T09:48
2021-06-04T09:48
россия
юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выпавшего из окна на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения тела ребенка под окнами дома на северо-востоке столицы."Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате падения из окна по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.По данным следствия, вечером 3 июня вблизи жилого дома на Студеном проезде нашли тело ребёнка 2017 года рождения с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты седьмого этажа.Иванова добавила, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают родственников, соседей и возможных свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210417/delo-1728715673.html
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россия, юлия иванова, москва, происшествия