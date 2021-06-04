https://ria.ru/20210604/moskva-1735556443.html

После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело

После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело - РИА Новости, 04.06.2021

После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выпавшего из окна на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:48

2021-06-04T09:48

2021-06-04T09:48

россия

юлия иванова

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выпавшего из окна на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения тела ребенка под окнами дома на северо-востоке столицы."Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате падения из окна по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.По данным следствия, вечером 3 июня вблизи жилого дома на Студеном проезде нашли тело ребёнка 2017 года рождения с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты седьмого этажа.Иванова добавила, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают родственников, соседей и возможных свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210417/delo-1728715673.html

https://ria.ru/20210112/shkolnik-1592711695.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, москва, происшествия