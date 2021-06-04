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Московские власти рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов
Московские власти рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов - РИА Новости, 04.06.2021
Московские власти рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов
Около 7 тысяч трудовых мигрантов в ближайшее время приедут в Москву по заявкам 13 компаний, в основном это граждане Узбекистана, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:18
2021-06-04T08:18
2021-06-04T08:18
петербургский международный экономический форум
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Около 7 тысяч трудовых мигрантов в ближайшее время приедут в Москву по заявкам 13 компаний, в основном это граждане Узбекистана, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он напомнил, что московский миграционный центр недавно открыл представительство в Узбекистане. Создание представительства было обусловлено прежде всего высоким спросом на иностранную рабочую силу. Основные задачи представительства: подбор мигрантов, тесное взаимодействие с московскими работодателями и впоследствии перенос ряда проверочных процедур на страну исхода, чтобы снизить административную нагрузку при проверке въезжающих мигрантов на территорию России."Сейчас у нас одобрено заявок на ввоз 6800 мигрантов по заявкам от 13 компаний – в основном граждан из Республики Узбекистан", - сказал Пуртов.По его словам, с учетом установленных на федеральном уровне жестких критериев оценки ввоз трудовых мигрантов осуществляется по итогам одобрения московской межведомственной комиссией.Как ранее сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов, Москве сейчас недостает около 300 тысяч трудовых мигрантов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210603/migranty-1735409644.html
https://realty.ria.ru/20210416/migranty-1728445723.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир ефимов (политик), москва, узбекистан, экономика