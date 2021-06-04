Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/moskva-1735546407.html
Московские власти рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов
Московские власти рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов - РИА Новости, 04.06.2021
Московские власти рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов
Около 7 тысяч трудовых мигрантов в ближайшее время приедут в Москву по заявкам 13 компаний, в основном это граждане Узбекистана, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:18
2021-06-04T08:18
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир ефимов (политик)
москва
узбекистан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97262/25/972622551_0:120:3000:1808_1920x0_80_0_0_47990b9f8d6a4a9285c0571b688eb028.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Около 7 тысяч трудовых мигрантов в ближайшее время приедут в Москву по заявкам 13 компаний, в основном это граждане Узбекистана, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он напомнил, что московский миграционный центр недавно открыл представительство в Узбекистане. Создание представительства было обусловлено прежде всего высоким спросом на иностранную рабочую силу. Основные задачи представительства: подбор мигрантов, тесное взаимодействие с московскими работодателями и впоследствии перенос ряда проверочных процедур на страну исхода, чтобы снизить административную нагрузку при проверке въезжающих мигрантов на территорию России."Сейчас у нас одобрено заявок на ввоз 6800 мигрантов по заявкам от 13 компаний – в основном граждан из Республики Узбекистан", - сказал Пуртов.По его словам, с учетом установленных на федеральном уровне жестких критериев оценки ввоз трудовых мигрантов осуществляется по итогам одобрения московской межведомственной комиссией.Как ранее сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов, Москве сейчас недостает около 300 тысяч трудовых мигрантов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210603/migranty-1735409644.html
https://realty.ria.ru/20210416/migranty-1728445723.html
россия
москва
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/97262/25/972622551_215:0:2786:1928_1920x0_80_0_0_82a7bab49c5734d3984218f7fd89db76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир ефимов (политик), москва, узбекистан, экономика

Московские власти рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов

08:18 04.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновОчереди мигрантов у отделения УФМС по Москве
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Около 7 тысяч трудовых мигрантов в ближайшее время приедут в Москву по заявкам 13 компаний, в основном это граждане Узбекистана, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он напомнил, что московский миграционный центр недавно открыл представительство в Узбекистане. Создание представительства было обусловлено прежде всего высоким спросом на иностранную рабочую силу. Основные задачи представительства: подбор мигрантов, тесное взаимодействие с московскими работодателями и впоследствии перенос ряда проверочных процедур на страну исхода, чтобы снизить административную нагрузку при проверке въезжающих мигрантов на территорию России.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 12:53Петербургский международный экономический форум
Хуснуллин: ситуация с мигрантами в стройке становится катастрофической
"Сейчас у нас одобрено заявок на ввоз 6800 мигрантов по заявкам от 13 компаний – в основном граждан из Республики Узбекистан", - сказал Пуртов.
По его словам, с учетом установленных на федеральном уровне жестких критериев оценки ввоз трудовых мигрантов осуществляется по итогам одобрения московской межведомственной комиссией.
Как ранее сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов, Москве сейчас недостает около 300 тысяч трудовых мигрантов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 03:00
Эксперты рассказали, когда на стройки России вернутся мигранты
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Ефимов (политик)МоскваУзбекистанЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Глава "Аэронет" оценил стоимость сверхлегкой частной космической ракеты
10:19Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G
10:19Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ
10:18Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК
10:17Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени
10:15В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане
10:10Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
10:08В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"
10:05Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа"
10:01В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19
09:57Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
09:55Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции
09:54Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС
09:50Семьи с детьми составляют более 80% бедных в России, заявили в Минтруде
09:48После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело
09:48Песков предостерег США от попыток диктата в отношениях с Россией
09:44Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
09:41"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
09:41На оборонном предприятии в Сербии прогремели взрывы
09:40Рогозин рассказал, как Путин отнесся к идее новой орбитальной станции
Лента новостейМолния