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Мраморное море покрылось слизью
Мраморное море покрылось слизью - РИА Новости, 04.06.2021
Мраморное море покрылось слизью
Слизь покрыла Мраморное море в районе Стамбула, ученые уже приступили к ее изучению, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:02
2021-06-04T16:02
2021-06-04T17:01
мраморное море
турция
стамбул
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КАИР, 4 июн — РИА Новости. Слизь покрыла Мраморное море в районе Стамбула, ученые уже приступили к ее изучению, сообщило агентство DHA.Напоминающее гель вещество, по словам экспертов, также есть и в глубине вод.По его словам, уровень кислорода в морской воде серьезно снизился, в связи с чем требуются экстренные меры.Исследовательское судно университета Bilim-2 находится в море уже три дня и пробудет там еще четыре. Результаты передадут в Министерство окружающей среды Турции. На борту корабля находятся 25 человек, из них 15 ученых.По словам Салихоглу, значительный вклад в формирование слизи в море вносят неочищенные стоки с промышленных предприятий и из рек. Уровень соли, как отметил исследователь, нужно сократить наполовину, тогда кислород в морской воде восстановится через пять-шесть лет. Ученые также предложили министерству заняться улучшением очистных станций в пяти районах Стамбула, где море наиболее загрязненное.Помимо этого, отдельное исследование начали ученые Технологического университета Гебзе: они взяли образцы морской воды и ила с глубины 15 метров. Кроме того, ученые измерили важные показатели, в том числе уровень кислорода в воде в районе Стамбула Пендик и рядом с островом Бююкада."Когда мы это установим, то в будущем сможем предупредить о новой угрозе появления слизи в море и принять меры", — заявил агентству директор института, профессор Салим Онджель.Также исследователи планируют рассказать о возможных путях утилизации собранной слизи и о том, можно ли ее использовать для производства энергии или в сельском хозяйстве.
https://ria.ru/20200225/1565157362.html
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578338002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мраморное море, турция, стамбул
КАИР, 4 июн — РИА Новости.
Слизь покрыла Мраморное море
в районе Стамбула
, ученые уже приступили к ее изучению, сообщило агентство DHA
.
Напоминающее гель вещество, по словам экспертов, также есть и в глубине вод.
"Мы раньше не встречали этого явления в таких масштабах", — заявил директор Ближневосточного технического университета Турции
(ODTU) Барыш Салихоглу.
По его словам, уровень кислорода в морской воде серьезно снизился, в связи с чем требуются экстренные меры.
Исследовательское судно университета Bilim-2 находится в море уже три дня и пробудет там еще четыре. Результаты передадут в Министерство окружающей среды Турции
. На борту корабля находятся 25 человек, из них 15 ученых.
По словам Салихоглу, значительный вклад в формирование слизи в море вносят неочищенные стоки с промышленных предприятий и из рек. Уровень соли, как отметил исследователь, нужно сократить наполовину, тогда кислород в морской воде восстановится через пять-шесть лет. Ученые также предложили министерству заняться улучшением очистных станций в пяти районах Стамбула, где море наиболее загрязненное.
Помимо этого, отдельное исследование начали ученые Технологического университета Гебзе: они взяли образцы морской воды и ила с глубины 15 метров. Кроме того, ученые измерили важные показатели, в том числе уровень кислорода в воде в районе Стамбула Пендик и рядом с островом Бююкада.
"Когда мы это установим, то в будущем сможем предупредить о новой угрозе появления слизи в море и принять меры", — заявил агентству директор института, профессор Салим Онджель.
Также исследователи планируют рассказать о возможных путях утилизации собранной слизи и о том, можно ли ее использовать для производства энергии или в сельском хозяйстве.