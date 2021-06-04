https://ria.ru/20210604/more-1735658280.html

Мраморное море покрылось слизью

Мраморное море покрылось слизью - РИА Новости, 04.06.2021

Мраморное море покрылось слизью

Слизь покрыла Мраморное море в районе Стамбула, ученые уже приступили к ее изучению, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:02

2021-06-04T16:02

2021-06-04T17:01

мраморное море

турция

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152884/14/1528841465_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_5b469d0ec33d28aec20887b748e1ed0b.jpg

КАИР, 4 июн — РИА Новости. Слизь покрыла Мраморное море в районе Стамбула, ученые уже приступили к ее изучению, сообщило агентство DHA.Напоминающее гель вещество, по словам экспертов, также есть и в глубине вод.По его словам, уровень кислорода в морской воде серьезно снизился, в связи с чем требуются экстренные меры.Исследовательское судно университета Bilim-2 находится в море уже три дня и пробудет там еще четыре. Результаты передадут в Министерство окружающей среды Турции. На борту корабля находятся 25 человек, из них 15 ученых.По словам Салихоглу, значительный вклад в формирование слизи в море вносят неочищенные стоки с промышленных предприятий и из рек. Уровень соли, как отметил исследователь, нужно сократить наполовину, тогда кислород в морской воде восстановится через пять-шесть лет. Ученые также предложили министерству заняться улучшением очистных станций в пяти районах Стамбула, где море наиболее загрязненное.Помимо этого, отдельное исследование начали ученые Технологического университета Гебзе: они взяли образцы морской воды и ила с глубины 15 метров. Кроме того, ученые измерили важные показатели, в том числе уровень кислорода в воде в районе Стамбула Пендик и рядом с островом Бююкада."Когда мы это установим, то в будущем сможем предупредить о новой угрозе появления слизи в море и принять меры", — заявил агентству директор института, профессор Салим Онджель.Также исследователи планируют рассказать о возможных путях утилизации собранной слизи и о том, можно ли ее использовать для производства энергии или в сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20200225/1565157362.html

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578338002.html

мраморное море

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мраморное море, турция, стамбул